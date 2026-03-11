La comediante Nikki Glaser vuelve a conducir los Globos de Oro

La comediante Nikki Glaser volverá a conducir la ceremonia de los Globos de Oro, cuya edición número 84 se celebrará el 10 de enero en Los Ángeles. ( EFE )

La comediante estadounidense Nikki Glaser volverá a conducir la gala de los Globos de Oro, cuya edición número 84 se celebrará el 10 de enero. Los premios son considerados tradicionalmente la antesala de los Óscar.

"Estoy encantada de presentar los Globos de Oro por tercera vez, no solo porque es el mejor trabajo que he tenido, sino porque mi hermana tiene tres hijos y ahora seremos iguales ante los ojos de mis padres y del Señor", expresó Glaser en un comunicado difundido por la organización de los galardones.

La producción de los Globos de Oro destacó que Glaser fue la primera mujer en presentar estos premios en solitario y que ha logrado conectar con el público gracias a sus monólogos de apertura.

Transmisión de la ceremonia

La ceremonia se transmitirá en directo por la cadena CBS y también estará disponible en línea a través de la plataforma Paramount+ en Estados Unidos.

En la edición más reciente, la película One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson, obtuvo cuatro premios en las categorías de cine de comedia o musical.

Reconocimientos al cine brasileño

La gala también volvió a reconocer al cine brasileño . La producción El agente secreto ganó como mejor proyecto internacional.

Además, Wagner Moura se convirtió en el primer actor brasileño en obtener el Globo de Oro a mejor actor en una película dramática. El intérprete siguió los pasos de su compatriota Fernanda Torres, quien en la edición anterior alcanzó el mismo reconocimiento en la categoría femenina por la película I´m Still Here (Todavía estoy aquí)