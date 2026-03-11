×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
presentadores Óscar 2024
presentadores Óscar 2024

Nicole Kidman, Pedro Pascal y Channing Tatum se suman como presentadores en los Óscar

La ceremonia, que se llevará a cabo el 15 de marzo, será conducida por Conan O'Brien y promete una fuerte presencia internacional

    Expandir imagen
    Nicole Kidman, Pedro Pascal y Channing Tatum se suman como presentadores en los Óscar
    Nicole Kidman, Pedro Pascal, Channing Tatum y Ewan McGregor figuran entre los actores anunciados como presentadores de la 98ª edición de los Premios Óscar, que se celebrará en el Teatro Dolby de Los Ángeles.
    (AGENCIAS/ARCHIVO)

    Nicole Kidman, Pedro Pascal, Channing Tatum y Ewan McGregor se han sumado como presentadores de la 98ª edición de los Óscar, informó este miércoles la Academia de Hollywood en un comunicado.

    El anuncio también incluye a los nominados de esta edición Rose Byrne ('If I Had Legs I'd Kick You'), Delroy Lindo ('Sinners') y Wagner Moura ('O Agente Secreto'), además de Sigourney Weaver, Bill Pullman y Lewis Pullman.

    La última tanda de presentadores anunciados incluía a estrellas como Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, así como Priyanka Chopra Jonas y Gwyneth Paltrow.

    Ceremonia de los Óscar 2024

    Además, la ceremonia que se celebrará el 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, también contará con la presencia de Javier Bardem, Adrien Brody, Demi Moore, Zoe Saldaña, entre otros.

    La 98ª edición de los Óscar será conducida por el comediante Conan O'Brien por segundo año consecutivo y se transmitirá en directo por ABC y en la plataforma Hulu el tercer domingo de marzo a partir de las 16:00 hora local (00:00 GMT del día siguiente).

    RELACIONADAS

    Nominaciones destacadas

    • Sinners, de Ryan Coogler, parte como la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas, seguida de 'One Battle After Another', de Paul Thomas Anderson, que opta a 13 galardones.
    Expandir imagen
    Infografía
    Además, la ceremonia que se celebrará el 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, también contará con la presencia de Javier Bardem, Adrien Brody, Demi Moore, Zoe Saldaña, entre otros.

    Esta edición contará con una fuerte presencia internacional gracias a títulos como la española 'Sirat', de Oliver Laxe; o la brasileña 'O agente secreto', nominada en categorías como mejor actor para Wagner Moura, mejor película y mejor proyecto internacional.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 