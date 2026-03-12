EE. UU. niega visas a actrices mexicanas y quedan fuera de importante festival de cine

Las actrices Aminta Ireta y Greta Martí junto al director Yossy Zagha durante una entrevista en Ciudad de México, tras la negación de visas para asistir al festival South by Southwest. ( EFE / MARIO GUZMÁN )

El endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos hacia México y la cancelación o negación de visas está afectando no solo a la industria musical, sino también al cine independiente mexicano.

Así lo contó la actriz Greta Martí, a quien le fue negada la visa estadounidense para presentar la película "Quince" en el festival South by Southwest 2026, en Austin, Texas.

"Hemos intentado ir por todos los medios. Empezamos haciendo los papeles que nos pidieron hace varias semanas, pero no hemos encontrado una nueva respuesta", explicó en entrevista con EFE la actriz de 23 años.

Martí y Aminta Ireta, a quien también le fue negada la visa, forman parte del elenco de la cinta dirigida por los hermanos Yossy Zagha y Jack Zagha. La película fue seleccionada para la sección oficial del festival estadounidense, uno de los principales espacios para el cine independiente.

El equipo de producción entregó la documentación solicitada por las autoridades migratorias, incluida la invitación oficial del festival —en el que solo participarán dos películas mexicanas— y cartas de respaldo de la productora.

Impacto de las políticas migratorias en el cine mexicano

Sin embargo, el visado fue rechazado bajo el argumento de que no existe certeza de que las intérpretes regresen a México después del viaje.

En los últimos meses también se han reportado problemas similares en la industria musical. Artistas como la banda Grupo Firme o los cantantes Natanael Cano y Peso Pluma han enfrentado dificultades con sus trámites migratorios para realizar presentaciones en Estados Unidos.

En esos casos, las autoridades estadounidenses señalaron posibles vínculos con amenazas a la seguridad nacional o apología del crimen organizado.

Pese a las negativas, el codirector de la película, Yossy Zagha, mantiene la esperanza de que se pueda encontrar una solución con apoyo institucional.

"El Imcine (Instituto Mexicano de Cinematografía) ha solicitado a Relaciones Exteriores que intente mediar en el caso. Les estoy muy agradecido por su labor y espero que se pueda resolver pronto", afirmó.

El cine mexicano ya ha enfrentado situaciones similares. Una de ellas ocurrió con la película Roma (2018), dirigida por Alfonso Cuarón, cuando al actor Jorge Antonio Guerrero se le negó inicialmente la visa para asistir a la ceremonia de los Óscar. Tras varios intentos y gestiones diplomáticas, finalmente pudo viajar a la gala.

Para Zagha, aunque el contexto político entre ambos países puede influir en este tipo de decisiones, la cultura suele ser uno de los sectores más afectados.

Detalles sobre la película "Quince" y su participación en festivales

"Entiendo que en este momento Estados Unidos está en guerra y que su dirigente tiene otras prioridades, pero para ellos la cultura es siempre lo último. Ellas merecen estar en el festival y mostrar su trabajo", sostuvo.

La película Quince cuenta la historia de Ligia (Greta Martí) y Mayte (Macarena Oz), dos adolescentes que se preparan para celebrar su fiesta de quince años. Sin embargo, tras una experiencia sexual traumática, Ligia descubre que está embarazada y que el bebé que espera no es un niño común, sino una criatura inquietante.

La producción mezcla el drama familiar con elementos de terror, una tendencia que ha ganado espacio en el cine mexicano reciente.

El género ha crecido en los últimos años con películas como No me sigas (2025), la primera cinta en español producida por el sello Blumhouse, además de títulos como Párvulos (2025) y Huesera (2022).

Antes de su estreno en Estados Unidos, Quince ya ha sido presentada en eventos internacionales como el Blood Window Showcase, sección de cine fantástico del Marché du Film del Festival de Cannes.

La primera proyección de la película en el festival South by Southwest está prevista para el 15 de marzo, en un evento que también contará con la presencia de figuras de la industria como Steven Spielberg y Jamie Lee Curtis.