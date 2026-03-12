Baja presencia latina en Hollywood: solo el 5 % de los papeles en 2025

Imagen ilustrativa del cartel de Hollywood y una estatuilla del Óscar, utilizada como referencia visual sobre la representación de los latinos en la industria del cine. ( IMAGEN GENERADA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL. )

Los latinos tuvieron solo el 5 % de todos los papeles de cine en Hollywood en 2025, incluyendo apenas el 2,8 % de los roles protagónicos, pese a que representan cerca del 20 % de la población de Estados Unidos, según un informe de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) divulgado en vísperas de los premios Óscar.

Aunque las cifras muestran una ligera mejora respecto a 2024 —cuando los hispanos ocuparon el 3,6 % de todos los papeles y apenas el 1 % de los principales— los investigadores advirtieron que los latinos siguen siendo el grupo étnico más subrepresentado en la industria.

"A lo largo de cada uno de los grupos raciales y étnicos, el grado de subrepresentación continúa siendo más severo para los actores latinos dentro de todos los roles de cine", indicó el informe titulado UCLA Hollywood Diversity Report.

Participación de otros grupos étnicos en Hollywood

El estudio también analizó la participación de otros grupos étnicos en la industria cinematográfica. Los actores blancos concentraron el 64,8 % de los papeles, pese a representar el 54,8 % de la población del país, según cifras del Censo.

En tanto, los actores afrodescendientes obtuvieron el 11,3 % de los roles, los asiáticos el 6,3 %, las personas multirraciales el 11 %, mientras que los indígenas alcanzaron el 0,8 %. Otro 0,8 % correspondió a actores con ascendencia del Oriente Medio y el norte de África.

El informe también alertó sobre una caída en la presencia de mujeres en papeles principales. En 2025, solo el 37,07 % de los roles protagónicos fueron interpretados por mujeres, más de 10 puntos por debajo del 47,6 % registrado en 2024, el año más cercano a la paridad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/chatgpt-image-12-mar-2026-033216-pm-ac749c40.png Gráfico ilustrativo sobre la representación de los latinos en Hollywood, generado con inteligencia artificial a partir de datos del informe de diversidad de UCLA. (IA)

La dirección cinematográfica y el éxito de las audiencias diversas

Además, el estudio identificó un "patrón preocupante" en la dirección cinematográfica. Solo una de cada diez películas fue dirigida por mujeres, mientras que los latinos estuvieron a cargo de apenas el 2,5 % de las producciones.

La falta de diversidad se mantiene a pesar del éxito de algunas producciones recientes. Un ejemplo es la película de terror Sinners (Pecadores), que utiliza la figura de los vampiros como metáfora del racismo en el sur de Estados Unidos durante la era de Jim Crow y que competirá en los premios Óscar con 16 nominaciones, tras recaudar más de 50 millones de dólares.

Los investigadores también destacaron el papel clave de las audiencias diversas en el éxito comercial del cine.

Según el informe, las llamadas "audiencias de color", que incluyen a latinos, afroamericanos y otros grupos étnicos, compraron al menos la mitad de las entradas de cine en 11 de las 20 películas más exitosas del año.

"Los estudios de cine no pueden permitirse alejarse de las mujeres y las personas de color en un momento en el que la industria cinematográfica aún está batallando", afirmó Ana-Christina Ramón, directora de la Iniciativa de Investigación de Entretenimiento y Medios de UCLA.

El informe también señala que el género más exitoso en taquilla durante el último año fue el de terror, un tipo de cine que suele tener gran aceptación entre las audiencias latinas y afrodescendientes.