'Smallville' celebra 25 años con sus actores principales en convención de cómics en México

Tom Welling, quien dio vida a Clark Kent durante las diez temporadas del programa. ( FUENTE EXTERNA )

Nostalgia, risas y complicidad con los fans llenaron este sábado uno de los salones del World Trade Center de la capital mexicana, donde Tom Welling, Michael Rosenbaum y Kristin Kreuk celebraron junto a su público los 25 años de 'Smallville', la serie que durante una década mostró el origen del joven Clark Kent antes de convertirse en Superman.

Dentro de las actividades de La Mole Convention, evento de entretenimiento, cómics, cosplay y cultura pop más grande y añejo de México y Latinoamérica fundado en 1996, los tres protagonistas fueron recibidos con gritos y aplausos de seguidores que crecieron con la historia del héroe de Kansas.

“¡No puedo creer que ya pasaron 25 años desde que empezamos ‘Smallville’! Éramos unos niños y ahora mírenos (...) ya somos unos viejos”, bromeó Michael Rosenbaum, quien interpretó a Lex Luthor, provocando risas entre sus compañeros y el público.

Para Tom Welling, quien dio vida a Clark Kent durante las diez temporadas del programa, una de las claves del éxito fue su capacidad para conectar con distintas generaciones.

“Para mí, ‘Smallville’ es el tipo de serie que puedes ver con tus padres y, con el paso de los años, ahora la ves con tus hijos. Tenía algo muy especial”, comentó el actor, quien fue recibido con euforia por parte de los fans.

“Tiene cierta belleza que conecta con cada generación”, dijo la actriz Kristin Kreuk, recordada por su papel como Lana Lang, mientras algunos seguidores aprovechaban el momento para lanzarle piropos desde el público, gesto que ella respondió con una sonrisa.

Recuerdos y reflexiones sobre el final de la serie

Entre recuerdos y bromas, los actores también hablaron sobre el final de la serie, emitido en 2011 tras las diez temporadas al aire.

“Cuando filmamos las escenas finales ya sabíamos que era la última temporada, y eso es algo que rara vez ocurre en televisión”, explicó Welling. “Muchas veces simplemente cancelan una serie. Nosotros tuvimos tiempo para asimilarlo”.

Rosenbaum recordó con emoción su despedida del proyecto. “Cuando me estaba quitando el maquillaje, mi maquillista me dio un abrazo y yo solo empecé a llorar. Fueron diez años trabajando con Tom con Kristin y todo el equipo, ya eran parte de mi familia”, contó.

El actor también reveló que uno de sus episodios favoritos fue aquel en el que interpretó dos versiones de Lex Luthor. Actualmente, él y Welling comparten un pódcast en el que revisan capítulos de la serie y comentan anécdotas del rodaje.

Durante el encuentro, Welling aprovechó para agradecer el cariño del público mexicano, al que calificó como uno de los más apasionados.

“Quiero decir que me encanta estar aquí con ustedes en la Ciudad de México. Gracias a las redes sociales me he dado cuenta de que México representa a más de la mitad de nuestros fanáticos”, afirmó.

La construcción de los personajes y el legado de Smallville

Los actores también reflexionaron sobre la construcción de sus personajes. Welling explicó que, al inicio del proyecto, buscó evitar referencias directas a otras interpretaciones de Clark Kent para darle una identidad propia. “Para mí, Clark era alguien que todavía no sabía en quién se iba a convertir”, señaló.

Mientras que Kreuk añadió que el equipo creativo comprendía el peso del legado del personaje. “Los escritores entendieron lo que representaba esta historia y encontrar a alguien como Tom, con la energía que proyecta la esencia del personaje, fue fundamental”.

Tras 25 años de su estreno, 'Smallville' sigue siendo una de las series favoritas entre sus seguidores. “La serie no sería nada sin ustedes”, agradeció Tom Welling al público.

Al término de la convivencia, Michael Rosenbaum invitó a los asistentes a acercarse para tomarse una fotografía con los tres actores, cerrando el encuentro entre aplausos y sonrisas.