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Sean Penn se alza con el Óscar a mejor actor de reparto por 'One Battle After Another'

Se impuso a Benicio del Toro; Jacob Elordi ('Frankenstein'), Delroy Lindo ('Sinners') y Stellan Skarsgard ('Sentimental Value')

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    Sean Penn se alza con el Óscar a mejor actor de reparto por One Battle After Another
    Sean Penn en una escena de One Battle After Another. (FUENTE EXTERNA)

    Sean Penn se alzó este domingo con el Óscar a mejor actor de reparto por su interpretación en 'One Battle After Another', por el que competía con su compañero de reparto, Benicio del Toro; Jacob Elordi ('Frankenstein'), Delroy Lindo ('Sinners') y Stellan Skarsgard ('Sentimental Value').

    • ´One Battle After Another´ se ha alzado este domingo con el Óscar a mejor casting, una categoría queentrega por primera vez la Academia y en la que superó a ´Hamnet´, ´Marty Supreme´, ´Sinners', y la brasileña ´O Agente Secreto´.
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