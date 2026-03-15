Sean Penn se alza con el Óscar a mejor actor de reparto por 'One Battle After Another'

Sean Penn en una escena de One Battle After Another. ( FUENTE EXTERNA )

Sean Penn se alzó este domingo con el Óscar a mejor actor de reparto por su interpretación en 'One Battle After Another', por el que competía con su compañero de reparto, Benicio del Toro; Jacob Elordi ('Frankenstein'), Delroy Lindo ('Sinners') y Stellan Skarsgard ('Sentimental Value').

´One Battle After Another´ se ha alzado este domingo con el Óscar a mejor casting, una categoría queentrega por primera vez la Academia y en la que superó a ´Hamnet´, ´Marty Supreme´, ´Sinners', y la brasileña ´O Agente Secreto´.