×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Óscar
Óscar

Estos son los ganadores de la 98 edición de los Óscar

La cinta "One Battle After Another" se coronó con la mayor cantidad de estatuillas

    Expandir imagen
    Estos son los ganadores de la 98 edición de los Óscar
    La película "One Battle After Another" fue la más premiada de la noche. (FUENTE EXTERNA)

    "One Battle After Another", que aspiraba a 13 Óscar, logró seis premios, incluyendo el galardón principal de la noche, a mejor película, y se impuso a 'Sinners', que con un récord de 16 nominaciones, consiguió cuatro estatuillas

    Este es el listado completo de los ganadores de la 98 edición de los Óscar de la Academia de Hollywood, que se celebró este domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles.

    Mejor película

    • 'One Battle After Another'.

    Mejor dirección

    Paul Thomas Anderson, por 'One Battle After Another'.

    Mejor actriz

    Jessie Buckley, por 'Hamnet'.

    RELACIONADAS

    Mejor actor

    Michael B. Jordan, por 'Sinners'.

    Mejor actriz de reparto

    Amy Madigan, por 'Weapons'.

    Mejor actor de reparto

    Sean Penn, por 'One Battle After Another'.

    Mejor película internacional

    Noruega, 'Sentimental Value'.

    Mejor guión adaptado

    Paul Thomas Anderson, por 'One Battle After Another'.

    Mejor guión original

    Ryan Coogler, por 'Sinners'.

    Mejor fotografía

    Autumn Durald, por 'Sinners'.

    Mejor montaje

    Andy Jurgensen, por 'One Battle After Another'.

    Mejor diseño de vestuario

    Kate Hawley, por 'Frankenstein'.

    Mejor maquillaje y peluquería

    Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, por 'Frankenstein'.

    Mejor banda sonora

    Ludwig Goransson, por 'Sinners'.

    Mejor canción

    Expandir imagen
    Infografía
    Desde la izquierda Yu Han Lee, Joong Gyu Kwak, EJAE, Mark Sonnenblick, Hee Dong Nam y Jeong Hoon Seo posan con la estatuilla a mejor canción por 'Golden' en 'K-Pop Demon Hunters' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos). (EFE/ ARMANDO ARORIZO)

    'Golden', de EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Teddy Park, por 'K-Pop Demon Hunters'.

    Mejor dirección de producción

    Tamara Deverell y Shane Vieau, por 'Frankenstein'.

    Mejor sonido

    Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, por 'F1'.

    Mejores efectos especiales

    Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, por 'Avatar: Free And Ash'.

    Mejor casting

    Cassandra Kulukundis, por 'One Battle After Another'.

    Mejor película de animación

    'K-Pop Demon Hunters'

    Mejor largometraje documental

    'Mr. Nobody Against Putin'.

    Mejor corto

    'The Singers'.

    'Two People Exchanging Saliva'.

    Mejor corto de animación

    'The Girl Who Cried Pearls'.

    Mejor corto documental

    'All The Empty Rooms'. 

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 