Hollywood también hace fila: nervios, risas y secretos detrás de la gala de los Óscar

Ryan Coogler (i), Ludwig Goransson (2i), Autumn Dural Arkapaw y Michael B. Jordan posan juntos tras conseguir 4 premios Óscar por sus participaciones en la película ´Sinners´ este domingo. EFE/ Jill Conelly ( EFE/ JILL CONELLY )

Jacob Elordi en el bar del Teatro Dolby con su madre, Emma Stone corriendo a ocupar su asiento una vez más y una fiesta que se vive tanto dentro como fuera de la sala donde se celebra la gala de los Óscar: así transcurre la noche más importante de Hollywood más allá de las cámaras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/cantante-urbano-zalek-6-0a295395.jpg El actor Jacob Elordi junto a su madre en la alfombra roja.

"¿Estamos en el aire? Uno nunca sabe..." preguntaba sinceramente el presentador de la 98 edición de estos premios de la Academia en los que se coronó "One Battle After Another" con la estatuilla a mejor película, dejando ver que ni si quiera en un evento tan calculado todo está completamente bajo control.

El glamur de la gala de estos premios se despliega cada año en la inmensidad de la alfombra roja, entre cortinas doradas que transforman lo que en un día cualquiera es un centro comercial, y enormes estatuas de Óscar repartidas por cada rincón, pero tras bastidores la noche transcurre entre prisas, conversaciones improvisadas y brindis inesperados.

En los ascensores que conectan los cuatro pisos del teatro circulan por igual nominados e invitados. El brasileño Wagner Moura, nominado a mejor actor, aprieta el paso y comenta a EFE que se siente feliz de ser parte de la celebración, mientras que en los baños estrellas como Mia Goth o Diane Warren se vuelven mortales, esperando pacientemente largas filas para entrar.

Lo mismo sucede en el bar del primer piso, al que no todos los asistentes tienen acceso. Acompañado de su madre, Jacob Elordi, nominado a mejor actor de reparto por "Frankenstein", esquiva a la multitud de personas interesadas en hablar con él: "Gracias, déjame tener este momento", dice sutilmente.

Por su parte un Paul Mescal, presente por su impactante actuación como un joven William Shakespeare en "Hamnet", se encuentra dispuesto a hablar con quien se le crucé en frente y quiera saludarlo. Sobre no haber sido nominado este año dice a EFE: "Bueno... La vida es muy larga".

La experiencia no deja a nadie indiferente, o ni siquiera a aquellos que ya han estado presentes en los Óscar en el pasado o han recorrido un montón de premios esta temporada.

"Es surrealista estar aquí, uno lo ve tanto en la television que es realmente increíble tener la oportunidad", dijo a EFE el director Clint Bentley, quién aspiraba al Oscar a mejor película por "Train Dreams".

Y mientras algunos como Stone, nominada a mejor actriz por "Bugonia", aseguraban no sentir el más mínimo nervio, un sincero Kleber Mendoça Filho, que aspiraba al Óscar a mejor película internacional, confesaba a EFE: "Me siento muy ansioso".

Una vez que se supo que el triunfador fue el noruego Joachim Trier por "Sentimental Value", el director de Recife actualizó su comentario: "Ha sido un gran viaje, voy a regresar".

Antes de que la gala diera inicio, la ganadora a mejor actriz Jessie Buckley, por ´Hamnet´, no se cansó de recibir elogios por su actuación y minutos antes de lograr el premio, mientras paseaba por el teatro, aseguro a EFE que se sentía "increíble".

Una gala muy política y la fiesta de "Sinners"

O´Brien, quien por segundo año consecutivo lideró la gala, arrancó con humor negro la celebración haciendo referencia a varias problemáticas que afronta el país al igual que chistes sobre el presidente de EEUU, Donald Trump, que fueron recibidos con risas y aplausos entre los asistentes.

"Por primera vez desde 2012 no hay actores britanicos nominados a mejor actor y a mejor actriz. Un portavoz británico dijo: ´Bueno al menos nosotros si arrestamos a nuestros pedófilos", dijo O'Brien, haciendo referencia a los archivos de Jeffrey Epstein.

Si bien "One Battle After Another" fue la protagonista de la noche al llevarse seis de los 13 galardones a los que aspiraba, el teatro se volcaba con cualquier mención a "Sinners", el filme más nominado en la historia de los Óscar con 16 candidaturas y que se alzó cuatro estatuillas.

Quizá el instante más memorable para esta cinta fue cuando Autumn Durald Arkapaw se convirtió en la primera mujer en recibir el premio a mejor fotografía, haciendo que todas las mujeres de la sala se levantaran para compartir su triunfo.

Y por un momento, la surcoreana "Kpop Demon Hunters", que logró dos estatuillas, convirtió el Teatro Dolby en un concierto de pop coerano al entregar a los invitados las características lámparas de mano para su actuación del tema "Golden".

Y la fiesta continua...

La gala terminó casi cuatro horas después con el equipo de " One Battle After Another " en el escenario, pero la fiesta continuó unos pisos arriba en el Governors Ball , a la que acudió gran parte de los invitados .

casi cuatro horas después con el equipo de " " en el escenario, pero la fiesta continuó unos pisos arriba en el , a la que acudió gran parte de los . Los ganadores inscribieron sus nombres en sus Óscar , la gente volvió a hacer filas para poder tomar un trago o probar las delicias del chef Wolfgang Puck .

inscribieron sus nombres en sus , la gente volvió a hacer filas para poder tomar un trago o probar las delicias del . Stellan Skarsgard recibió abrazos, Adrien Brody alejado de la multitud disfrutaba de la cena y, como salido de la película de "The Great Gatsby´, Leonardo DiCaprio, acompañado de Benicio Del Toro, acaparaba la atención de la fiesta más importante del cine.