Ryan Gosling, única esperanza de la Tierra en su nuevo filme: "Los milagros son posibles"

Los milagros son posibles, sobretodo si los protagoniza Ryan Gosling, y un buen ejemplo de ello es Project Hail Mary, una odisea espacial épica y emotiva que se estrena en casi todo el mundo esta semana, y con la que el actor canadiense lanza un mensaje esperanzador a un mundo convulso.

En una entrevista con EFE, Gosling explica que la película nos recuerda que los seres humanos "son capaces de hacer cosas increíbles" y los anima a "no tener miedo al futuro" porque, con perseverancia y empatía, "los milagros son posibles".

Project Hail Mary empieza con un primer plano de un Ryan Gosling desmejorado y con una barba descuidada que despierta de un coma inducido dentro de una nave espacial y descubre que está a años luz de su casa y tiene una misión: salvar la Tierra.

Poco a poco va recordando su pasado y afrontando su futuro, en un largometraje de ciencia ficción que compite en la liga de las superproducciones y está dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, ganadores del Óscar a mejor cinta de animación por Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018).

Desafío científico

Project Hail Mary es una adaptación de la novela homónima de Andy Weir, autor también de The Martian, con la que tiene en común que los conflictos se presentan como problemas científicos y la historia avanza cuando el protagonista logra entenderlos y solucionarlos.

También ambas historias están protagonizadas por un científico aislado del mundo, en este caso Ryan Gosling, que durante está la mayor parte de la película está solo ante la cámara y se come la pantalla tanto en las escenas cómicas como en los momentos emotivos y las secuencias de aventuras, demostrando versatilidad y talento.

"Me encanta la ciencia ficción", reconoce el actor, que ya está preparando su próxima participación en StarWars: Starfighter, la nueva y esperada entrega del universo creado por George Lucas.

"Para hacer ciencia ficción de la manera correcta -añade- hay que encontrar los socios adecuados, y ahora estoy en un punto de mi carrera que puedo hacerlo. Es simplemente un sueño hecho realidad".

En el caso de Project Hail Mary fue Gosling quien buscó al equipo de producción y dirección, tras enamorarse del libro de Weir.

"Me gusta la mirada de Weir -confiesa-. En la época que vivimos nos recuerda que los seres humanos somos capaces de hacer cosas increíbles y no debemos dejarnos intimidar por el desafío".

Pandemia y fuentes de energía

En Project Hail Mary el desafío es una pandemia que está infectando los soles de la galaxia, entre ellos el nuestro, y dejando a los humanos sin su principal fuente de energía.

Pandemia y fuentes de energía, dos temas muy actuales que la película plantea sin buscar culpables y centrándose en defender valores como la cooperación entre humanos y también con otros seres vivos que no tienen por qué ser necesariamente humanos.

"Nada es imposible si nos unimos y trabajamos juntos", subrayan Lord y Miller a EFE, en referencia a "los dos periodos en los que se desarrolla la película: uno en el que son los humanos los que se unen para construir una nave espacial, y otro en el que dos seres que no pueden ser más diferentes entre si tienen que aprender a entenderse".

A pesar de que Gosling es el protagonista absoluto del filme, en las escenas en la Tierra comparte cartel, entre otros, con la alemana Sandra Hüller, conocida por The Zone of Interest (2023) y Anatomie d'un chute, del mismo año y por la que fue nominada al Óscar.

Además de protagonista, Gosling es productor de la película, una función en la que también ha sabido asociarse con una mujer de prestigio como Amy Pascal, nominada al Oscar por títulos como The Post (2017) y Mujercitas (2019).

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Con este equipo, el actor ha disfrutado de la experiencia porque, como él dice, qué puede haber mejor que "viajar a otra galaxia, hacer una amigo alienígena y salvar las estrellas".

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