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Dune 3
Dune 3

"Dune 3" prepara el terreno para la guerra final en el primer avance de la película

El avance presenta la primera aparición de Robert Pattinson en su papel de villano cambiaforma y confirma el regreso de Florence Pugh, Anya Taylor-Joy y Jason Momoa a la franquicia

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    Dune 3 prepara el terreno para la guerra final en el primer avance de la película
    Fotograma cedido por Warner Bros. Pictures que muestra a la actriz Zendaya como Chani, en una escena de la película 'Dune: Part 3'. (EFE)

    La esperada 'Dune: Part 3' dará un salto temporal de 17 años y prepara el terreno para una gran guerra que pondrá fin a la exitosa saga dirigida por el canadiense Denis Villeneuve, según el primer avance de la película lanzado este martes.

    Con Timothée Chalamet y Zendaya en sus papeles de Paul Atreides y Chani, el tráiler muestra una faceta más madura de la pareja, que parece estar esperando un bebé que perpetúe el linaje de las Casa Atreides y consolidar su poder sobre el Imperio.

    El avance presenta la primera aparición de Robert Pattinson en su papel de villano cambiaforma y confirma el regreso de Florence Pugh, Anya Taylor-Joy y Jason Momoa a la franquicia.

    También el español Javier Bardem y Rebecca Ferguson se encontrarán en la película, que tiene previsto su estreno el próximo 18 de diciembre.

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    La primera entrega de Dune recaudó 410 millones de dólares en todo el mundo y la segunda, 714 millones.

    Es la segunda adaptación cinematográfica de 'Dune' tras la realizada por David Lynch en 1984, con Kyle McLacklan, un fracaso de taquilla que con el tiempo se convirtió en un título de culto.

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