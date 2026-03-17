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Dune Part 3
Dune Part 3

VIDEO | "Dune: Part 3" salta 17 años al futuro y anuncia el fin de la saga

El primer tráiler revela un Paul Atreides maduro, la llegada de Robert Pattinson como villano y el estreno previsto para diciembre

    La esperada Dune: Part 3 dará un salto temporal de 17 años y prepara el terreno para una gran guerra que pondrá fin a la exitosa saga dirigida por el canadiense Denis Villeneuve, según el primer avance de la película lanzado este martes.

    Con Timothée Chalamet y Zendaya en sus papeles de Paul Atreides y Chani, el tráiler muestra una faceta más madura de la pareja, que parece esperar un bebé que perpetúe el linaje de la Casa Atreides y consolide su poder sobre el Imperio.

    El avance presenta la primera aparición de Robert Pattinson como villano cambiaforma y confirma el regreso de Florence Pugh, Anya Taylor-Joy y Jason Momoa a la franquicia.

    RELACIONADAS

    El español Javier Bardem y Rebecca Ferguson también forman parte del reparto de la película, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre.

    Exito de taquilla

    • La primera entrega de Dune recaudó 410 millones de dólares en todo el mundo; la segunda, 714 millones.
    • Es la segunda adaptación cinematográfica de Dune tras la realizada por David Lynch en 1984, con Kyle MacLachlan, un fracaso de taquilla que con el tiempo se convirtió en título de culto.
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