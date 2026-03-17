La esperada Dune: Part 3 dará un salto temporal de 17 años y prepara el terreno para una gran guerra que pondrá fin a la exitosa saga dirigida por el canadiense Denis Villeneuve, según el primer avance de la película lanzado este martes.

Con Timothée Chalamet y Zendaya en sus papeles de Paul Atreides y Chani, el tráiler muestra una faceta más madura de la pareja, que parece esperar un bebé que perpetúe el linaje de la Casa Atreides y consolide su poder sobre el Imperio.

El avance presenta la primera aparición de Robert Pattinson como villano cambiaforma y confirma el regreso de Florence Pugh, Anya Taylor-Joy y Jason Momoa a la franquicia.

El español Javier Bardem y Rebecca Ferguson también forman parte del reparto de la película, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre.

Exito de taquilla

La primera entrega de Dune recaudó 410 millones de dólares en todo el mundo; la segunda, 714 millones .

en todo el mundo; la segunda, . Es la segunda adaptación cinematográfica de Dune tras la realizada por David Lynch en 1984, con Kyle MacLachlan, un fracaso de taquilla que con el tiempo se convirtió en título de culto.