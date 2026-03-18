Tom Holland regresa a la piel de Peter Parker en el primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day, donde el superhéroe se enfrenta a un mundo que lo ha olvidado por completo tras el sacrificio que realizó para proteger el multiverso.

Tras la muerte de su tía May, Parker vive una realidad profundamente solitaria. Ni MJ (Zendaya) ni su mejor amigo Ned (Jacob Batalon) recuerdan quién es él.

En el avance, el protagonista coincide en la universidad con Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo, quien regresa al universo Marvel dispuesto a ayudarlo a descifrar lo que ocurre con el ADN mutado dentro de su cuerpo.

Reparto y estreno de la película

El reparto lo completan Jon Bernthal como Punisher, Sadie Sink, Tramell Tillman, Liza Colon-Zayas y Marvin Jones II como el gánster Tombstone. La película está prevista para el 31 de julio.

Holland ha interpretado a Peter Parker en Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) y Spider-Man: No Way Home (2021), cuya recaudación rozó los 2,000 millones de dólares en taquilla mundial.