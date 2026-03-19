Emergencia médica lleva a Chuck Norris a hospital en Kauai, Hawái

El actor y experto en artes marciales Chuck Norris fue hospitalizado en Hawái por una emergencia médica no especificada ( ARCHIVO )

El actor y experto en artes marciales Chuck Norris fue hospitalizado en Hawái por una emergencia médica no especificada, según informó el medio especializado TMZ.

Fuentes con conocimiento directo señalaron a la publicación que en las últimas 24 horas una emergencia médica llevó al actor de Delta Force (1986) a un hospital en la isla de Kauai, y que, pese a la situación, se encuentra de buen ánimo.

Norris estaba entrenando en la isla el miércoles y, según uno de sus amigos, habló con él por teléfono y lo notó de buen humor, incluso haciendo chistes.

El pasado 10 de marzo, Norris celebró su 86 cumpleaños y en redes publicó un video en el que se le observa entrenando y en el que dice la frase: "Yo no envejezco, yo subo el nivel".

Trayectoria

Norris es conocido por su trayectoria en el cine de acción y las artes marciales , con títulos emblemáticos como The Way of the Dragon (1972), donde compartió pantalla con Bruce Lee , así como por protagonizar la popular serie televisiva Walker, Texas Ranger (1993).

, con títulos emblemáticos como (1972), donde compartió pantalla con , así como por protagonizar la popular serie televisiva (1993). Además de su carrera en Hollywood, Norris es un experto en varias artes marciales y se convirtió en una figura icónica de la cultura popular, impulsado también por los conocidos 'Chuck Norris facts', frases satíricas y humorísticas sobre el actor que circulan en internet.