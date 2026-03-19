×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
hospitalización Chuck Norris
hospitalización Chuck Norris

Emergencia médica lleva a Chuck Norris a hospital en Kauai, Hawái

A pesar de su hospitalización, Norris, quien recientemente cumplió 86 años, se muestra optimista y en buen humor durante la situación.

    Expandir imagen
    Emergencia médica lleva a Chuck Norris a hospital en Kauai, Hawái
    El actor y experto en artes marciales Chuck Norris fue hospitalizado en Hawái por una emergencia médica no especificada (ARCHIVO)

    El actor y experto en artes marciales Chuck Norris fue hospitalizado en Hawái por una emergencia médica no especificada, según informó el medio especializado TMZ.

    Fuentes con conocimiento directo señalaron a la publicación que en las últimas 24 horas una emergencia médica llevó al actor de Delta Force (1986) a un hospital en la isla de Kauai, y que, pese a la situación, se encuentra de buen ánimo.

    Norris estaba entrenando en la isla el miércoles y, según uno de sus amigos, habló con él por teléfono y lo notó de buen humor, incluso haciendo chistes.

    El pasado 10 de marzo, Norris celebró su 86 cumpleaños y en redes publicó un video en el que se le observa entrenando y en el que dice la frase: "Yo no envejezco, yo subo el nivel".

    RELACIONADAS

    Trayectoria

    • Norris es conocido por su trayectoria en el cine de acción y las artes marciales, con títulos emblemáticos como The Way of the Dragon (1972), donde compartió pantalla con Bruce Lee, así como por protagonizar la popular serie televisiva Walker, Texas Ranger (1993).
    • Además de su carrera en Hollywood, Norris es un experto en varias artes marciales y se convirtió en una figura icónica de la cultura popular, impulsado también por los conocidos 'Chuck Norris facts', frases satíricas y humorísticas sobre el actor que circulan en internet.
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 