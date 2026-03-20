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Kevin Spacey
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Kevin Spacey llega a un acuerdo extrajudicial con tres hombres que lo acusaban de agresión sexual

El actor estadounidense evita el inicio de un juicio civil en Londres tras un pacto confidencial con los demandantes

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    Kevin Spacey llega a un acuerdo extrajudicial con tres hombres que lo acusaban de agresión sexual
    El actor Kevin Spacey, en una imagen de archivo. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

    El actor estadounidense Kevin Spacey ha alcanzado un acuerdo extrajudicial con tres hombres que le acusaban de agresión sexual en el Reino Unido, lo que evita el inicio de un juicio civil en el Tribunal Superior de Londres, según informaron este jueves medios británicos.

    Las partes pactaron términos confidenciales, tras lo cual la Justicia ordenó suspender el procedimiento con el consentimiento de todos los implicados, sin que hayan trascendido los detalles del acuerdo ni posibles compensaciones.

    Los hechos se produjeron entre 2000 y 2015

    Los demandantes sostenían que los hechos ocurrieron entre 2000 y 2015, en varios casos tras conocer al intérprete, quien actualmente tiene 66 años, durante su etapa como director artístico del teatro londinense Old Vic, cargo que ocupó entre 2004 y 2013.

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    Infografía
    Sede de Tribunales de Justicia en Londres, en una imagen de archivo. (EFE/EPA/Tolga Akmen)
    • Uno de ellos, el actor Ruari Cannon —quien ha renunciado al anonimato— afirmó que Spacey le agredió sexualmente en 2013 durante un evento vinculado a la obra "Sweet Bird of Youth", de Tennessee Williams. Los otros dos, identificados en el proceso como LNP y GHI, denunciaron supuestos abusos en distintos periodos.
    • El acuerdo cierra la vía civil para estos tres demandantes, después de que Spacey fuera absuelto en 2023 de nueve delitos sexuales en un juicio por la vía penal celebrado también en Londres, relacionados con denuncias de cuatro hombres, entre ellos el propio Cannon.

    El juicio civil estaba previsto para octubre de este año, pero queda ahora sin efecto tras el pacto alcanzado entre las partes. El actor, conocido por películas como "American Beauty" y la serie "House of Cards", ha negado todas las acusaciones.

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