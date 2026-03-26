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Ryan Gosling
Ryan Gosling

Ryan Gosling protagonizará la segunda parte de "Everything Everywhere All at Once"

Se espera que la producción comience en Los Ángeles este verano, y hasta el momento no se tienen detalles de la trama

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    Ryan Gosling protagonizará la segunda parte de Everything Everywhere All at Once
    El actor Ryan Gosling protagonizará la secuela de "Everything Everywhere All at Once". (FUENTE EXTERNA)

    Ryan Gosling protagonizará la segunda parte de la película oscarizada 'Everything Everywhere All at Once', que dirigirá Daniel Kwan y Daniel Scheinert, informó este jueves Variety.

    De acuerdo con el medio, se espera que la producción comience en Los Ángeles este verano, y hasta el momento no se tienen detalles de la trama.

    La primera cinta seguía la historia de una mujer inmigrante chino-estadounidense, interpretada por Michelle Yeoh, que enfrenta problemas económicos y familiares. Su vida da un giro inesperado cuando descubre la existencia de múltiples universos y la posibilidad de acceder a distintas versiones de sí misma.

    El filme del dúo cinematográfico conocido como Los Daniels se convirtió en un fenómeno, obtuvo reconocimiento tanto de la crítica como el público y ganó siete Óscar, entre ellos los de mejor dirección, película y guion en la ceremonia de 2023.

    Kwan, Scheinert y Jonathan Wang producirán la cinta, aún sin título, a través de su acuerdo general Playgrounds con Universal, y se prevé que la película se estrene el 19 de noviembre de 2027.

    Otros proyectos

    • En 2027 Gosling también estrenará 'Star Wars: Starfighter', del director Shawn Levy, un proyecto derivado ('spin-off') ambientado en una galaxia lejana.
    • Recientemente el actor de 'Barbie' estrenó la cinta de ciencia ficción 'Project Hail Mary'. 
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