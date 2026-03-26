La gala de los Premios Óscar 2029 se mudará al centro de Los Ángeles

Los Óscar se mudarán al centro de Los Ángeles desde 2029. ( ARCHIVO )

La Academia de Cine de Estados Unidos anunció este jueves un acuerdo para trasladar la gala de los Premios Óscar desde el tradicional Dolby Theatre de Hollywood al centro de Los Ángeles a partir de 2029, una vez se celebre el centenario de estos galardones.

La alianza con la compañía de entretenimiento AEG establece que el complejo L.A. LIVE será la nueva sede de la ceremonia, comenzando con la edición número 101.

El evento se realizará en el Teatro Peacock, recinto donde también se celebran premiaciones como los Emmy, considerados los más importantes de la televisión.

El acuerdo tendrá una vigencia de diez años y forma parte de una estrategia para modernizar la experiencia del evento y ampliar su alcance.

La Academia informó que el espacio, recientemente ampliado con 370,000 metros cuadrados, permitirá albergar tanto la ceremonia como las actividades de la alfombra roja.

Además, esta nueva etapa marcará un cambio en la distribución del evento, ya que será la primera ceremonia que se transmitirá de forma global a través de YouTube.

"L.A. LIVE fue construido para albergar momentos que definen la cultura, y no hay un escenario global más grande que los Óscar", afirmó Todd Goldstein, director de ingresos de AEG.

En el Dolby Theatre

Mientras tanto, las próximas ediciones continuarán realizándose en el Dolby Theatre. La edición número 99 se celebrará el próximo año en ese recinto y será transmitida en directo por la cadena ABC, además de llegar a más de 200 territorios en todo el mundo.

Se espera que el Dolby Theatre siga siendo la sede hasta la edición número 100, momento en que se conmemorará el centenario de los premios más importantes de la industria cinematográfica.

Con este cambio, la Academia busca renovar la proyección de los Óscar y adaptarlos a nuevas audiencias, manteniendo su relevancia como uno de los eventos más influyentes del cine a nivel global.