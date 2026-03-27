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Tom Hanks The Combacker
Tom Hanks The Combacker

Bad Bunny podría compartir pantalla con Tom Hanks en The Combacker

Sony Pictures lidera la guerra de ofertas por los derechos de la película, que aún no tiene fecha de estreno confirmada

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    Bad Bunny podría compartir pantalla con Tom Hanks en The Combacker
    Tom Hanks protagonizará película de béisbol en la que Bad Bunny negocia su participación
    (ARCHIVO)

    El oscarizado Tom Hanks encabezará el drama deportivo The Combacker, un proyecto que volverá a unirlo a la directora Marielle Heller, mientras Bad Bunny y Colman Domingo ('Euphoria') estarían negociando su incorporación al reparto, informó este viernes Variety.

    Tras su colaboración en A Beautiful Day in the Neighborhood, Hanks y Heller adaptarán la obra de título homónimo de Dave Egger, finalista al Pullitzer y cuyos relatos A Hologram for the King y The Circle inspiraron películas protagonizadas por el actor de Forrest Gump.

    Según las fuentes a las que ha tenido acceso la revista especializada, Bad Bunny estaría negociando su participación en el elenco.

    The Combacker supone el primero de una serie de relatos cortos que se agrupan en la colección The Forgetters, que narra la historia de Lionel, un periodista deportivo en decadencia cuya pasión por su oficio y por la vida se reaviva gracias a un lanzador que asciende de las ligas menores.

    RELACIONADAS

    Del guion

    • Aunque la obra escrita se centra en los Gigantes de San Francisco, se presume que el guion cinematográfico girará en torno a los Mets de Nueva York.
    • El proyecto, que todavía no tiene fecha de estreno fijada, mantiene activa a su vez una guerra de ofertas por la adquisición de los derechos para realizar y producir la película, siendo Sony Pictures, por el momento, el mejor postor, según Variety.
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