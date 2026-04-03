Los César del cine francés cumplen 50 años con un puñado de premios en español

La película "Tacones lejanos" (1993), de Pedro Almodóvar, fue la pionera al hacer historia en los Premios César con el primer galardón al mejor filme extranjero para una producción española. ( FUENTE EXTERNA )

La primera gala de los premios César, los más importantes del séptimo arte francés, cumple este viernes cincuenta años, una trayectoria que los ha consolidado entre las grandes citas de la temporada anual de premios cinematográficos y en la que solo han destacado un puñado de títulos en español, en especial gracias a Pedro Almodóvar.

Aquella primera gala en el año cero de los César -este 2026 se celebró, por tanto, la gala número 51, el pasado 26 de febrero- tuvo lugar en el palacio de congresos de París, que se mantuvo como sede de la ceremonia hasta 1982, y fue bautizada oficialmente como la Nuit des César (la Noche de los César).

En aquella primera edición del 3 de abril de 1976, que estuvo presentada por Pierre Tchernia y Jean-Claude Brialy y presidida por el actor Jean Gabin, se impuso como mejor película 'Le Vieux Fusil' ('El viejo fusil'), de Robert Enrico, quien además ejercía entonces de presidente de la Académie des arts et techniques du cinéma.

El galardón de mejor realizador, sin embargo, fue para Bertrand Tavernier por 'Que la fête commence' y en las categorías interpretativas se reconoció a los actores Romy Schneider ('L'important c'est d'aimer') y Philippe Noiret ('Le Vieux Fusil').

Buena parte de la atención de estos premios a nivel mundial suele estar centrada en la categoría de mejor película extranjera, que a menudo suele concentrar los nombres de las grandes películas europeas del año y lo mejor del cine llegado de Hollywood.

Esa sección ha demostrado a lo largo de su historia la afición de Francia por el cine en castellano, sobre todo el llegado de España, si bien esa inclinación apenas se ha materializado en tres grandes victorias, dos con el nombre de Almodóvar y una, la más reciente, con el de Rodrigo Sorogoyen.

Almodóvar, el español más querido por los César

'Tacones lejanos' (1993) fue la pionera al hacer historia con el primer César al mejor filme extranjero para una producción española, éxito que Almodóvar repetiría después con la oscarizada 'Todo sobre mi madre', en la gala del año 2000.

El manchego no había logrado llevarse a casa el reconocimiento la primera vez que fue seleccionado, en 1991 por '¡Átame!', ni años después con 'Volver' (2006), 'Dolor y gloria' (2019) o 'Madres paralelas' (2021).

El César de Sorogoyen, por su parte, llegó en 2023 por 'As bestas'.

Las películas españolas nominadas, sin embargo, han sido muchas más en estos 50 años, con 'Sirat', de Oliver Laxe, este mismo 2026 como el ejemplo más reciente.

Carlos Saura y 'Cría cuervos', en 1977, fueron por su parte la primera nominación jamás lograda en estos galardones por la industria cinematográfica española.

Fuera de esa categoría también ha habido éxitos, aunque con producciones francesas, de nombres españoles como Carmen Maura, ganadora del César a la mejor actriz secundaria por 'Les Femmes du 6e étage' (2011), o el de fotografía que se adjudicó Artur Tort por 'Pacifiction', la película del catalán Albert Serra que fue una de las más nominadas de la edición de 2023 de estos premios.

Otros nombres españoles sobresalientes en la historia de los César son los de Victoria Abril, muy querida en Francia y nominada en dos ocasiones, o el de Penélope Cruz, que se llevó el César de Honor de 2018, como ya había hecho Almodóvar en 1999.

El cine documental también cosechó recientemente éxitos destacables para España, con las victorias de Gala Hernández López en 2024 en mejor cortometraje documental por 'La mecánica de los fluidos' y de Elena López Riera, en la misma categoría, al año siguiente, por 'Las novias del sur'.

Pocos premios al cine latinoamericano

El cine latinoamericano, sin embargo, no ha destacado tanto en los grandes premios del cine francés, aunque puede presumir en parte del César que se llevó 'Birdman', del mexicano Alejandro González Iñárritu, si bien es una producción estadounidense.

Otras películas de ese mismo cineasta ya había estado nominadas antes, como '21 Gramos' o 'Babel'.

Su compatriota Alfonso Cuarón también ha tenido nominación en los César con 'Gravity' y otros ejemplos de selecciones latinoamericanas que no lograron la estatuilla son 'Central do Brasil' o 'Diarios de motocicleta', del brasileño Walter Salles; o la hispanoargentina 'El secreto de sus ojos', de Juan José Campanella.

El ejemplo más reciente, sin embargo, fue la nominación sin premio de la brasileña 'O agente secreto', dirigida por Kleber Mendonça Filho, quien ya había optado al César por 'Aquarius' en 2017.

La gala de 2025, además, también tuvo un sabor muy latinoamericano gracias a la francesa 'Emilia Pérez', de Jacques Audiard, rodada mayoritariamente en español.

Fue una de las cintas más nominadas del año, con doce candidaturas (una de ellas para la española Karla Sofía Gascón), que se materializaron en siete premios.