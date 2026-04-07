La Academia de Hollywood anuncia las fechas de la 99ª y 100ª edición de los Óscar ( EFE )

La 99ª edición de los Óscar se celebrará el 14 de marzo de 2027, mientras que la 100ª tendrá lugar el 5 de marzo de 2028, informó este martes la Academia de Hollywood y la cadena ABC en un comunicado conjunto.

Estas serán las últimas emisiones de la gala de los Óscar por su distribuidor habitual, ABC, antes de que pase a YouTube.

Estas también serán las dos últimas ceremonias en el Teatro Dolby, que ha sido la sede habitual de los premios durante más de dos décadas.

Nuevas plataformas y acuerdos para la transmisión de la gala

Recientemente, la Academia anunció un acuerdo de diez años para trasladar la gala al centro de Los Ángeles a partir de 2029, al Teatro Peacock, que también acoge otros galardones como los Emmy, los más importantes de la televisión internacional.

El acuerdo estará vigente por diez años y marcará también la primera vez que una ceremonia se transmitirá de forma global a través de YouTube.

Este martes también se anunciaron fechas clave de la 99ª edición, como que el período de elegibilidad de los proyectos será a partir del 1 de enero de 2026 y que la fecha límite de presentación para las categorías generales será el 12 de noviembre de este año.

Los nominados se darán a conocer el 21 de enero de 2027 y en encuentro previo de los aspirantes a la estatuilla dorada conocido como el Luncheon, se llevará a cabo el martes 16 de febrero de 2027