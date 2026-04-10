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Behind the Mask
Behind the Mask

El clásico de terror "Behind the Mask" tendrá una secuela que reunirá al elenco original

Nathan Baesel, Angela Goethals y Robert Englund formarán parte del proyecto, al igual que el director Scott Glosserman y el guionista David J. Stieve

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    El clásico de terror Behind the Mask tendrá una secuela que reunirá al elenco original
    Behind the Mask regresará a la gran pantalla 20 años después. (FUENTE EXTERNA)

    Behind the Mask regresará a la gran pantalla 20 años después con una secuela que reunirá a los miembros del elenco de la primera película, convertida en un clásico del cine de terror independiente.

    Nathan Baesel (quien interpreta al protagonista, el asesino en serie Leslie Vernon), Angela Goethals y Robert Englund formarán parte del proyecto, al igual que el director Scott Glosserman y el guionista David J. Stieve, según informó Variety.

    Behind the Mask II: The Return of Leslie Vernon, la cinta, que todavía no tiene fecha de estreno, narrará las nuevas aventuras del entonces prometedor asesino en serie.

    Más

    • La primera película de 2007 narró el ascenso del asesino y psicópata en serie, quien concedió a un equipo de filmación de documentales acceso exclusivo a su vida mientras planeaba su reinado de terror en el tranquilo pueblo de Glen Echo.
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