Hijos de Michael Jackson apoyan el preestreno de "Michael" en Berlín

El actor Jaafar Jackson interpreta a "Michael" en la película sobre el rey del pop. ( FUENTE EXTERNA )

Prince y Bigi Jackson apoyaron este viernes a su primo Jaafar, que interpreta a su padre en 'Michael', la película sobre el rey del pop que celebró este viernes su preestreno mundial en Berlín en un evento multitudinario celebrado en un estadio y en el que se notó la ausencia de Paris, la hija del cantante.

Jaafar Jackson, hijo de Jermaine y de la colombiana Alejandra Genevieve Oaziaza, estuvo arropado por su padre, sus primos y sus tíos Jackie y Marlon, además de todo el equipo de la película, dirigida por Antoine Fuqua.

Desde el pequeño Juliano Krue Valdi (Michael Jackson de niño en el filme), con un llamativo esmoquin de terciopelo rojo y unas enormes gafas de sol, a Nia Long, que interpreta a Katherine, la madre del cantante, o Miles Teller, que da vida a John Branca, su mánager.

A sus 29 años, Jaafar Jackson debuta en el cine con este papel, para el que se ha preparado a fondo, como reconoció hoy ante la prensa a su paso por la alfombra roja de Berlín.

"El entrenamiento fue de lo más lo más divertido, aunque a veces fue duro y en ocasiones ya no podía más físicamente. Pero no quería rendirme y seguí practicando durante el rodaje. Sentía una gran emoción al verme en el espejo (...) Esos días los recordaré siempre", afirmó emocionado el actor.

Jaafar posó con su familia y con el equipo del filme mientras miles de personas gritaban, coreaban canciones de Michael Jackson y mostraban carteles con su imagen.

Un ambiente festivo del que disfrutaron especialmente los miembros de la familia Jackson presentes en el preestreno.

Para Jermaine Jackson, Jafaar "es un ser maravilloso y sabía que podía hacerlo. Soy un padre muy, muy orgulloso" y además "es una continuación del legado de Michael".

La dinastía de los Jackson 5

Mientras que Marlon afirmó que lo que hace su sobrino es simplemente "increíble", opinión compartida por Jackie, que aseguró que "Jafaar se ha convertido en Michael en la pantalla".

Ellos tres junto con los fallecidos Michael y Tito compusieron la formación original de los Jackson 5, a los que posteriormente se uniría Randy.

También se dedicaron a la música las hermanas de la familia Jackson, Janet, La Toya y Rebbie, ausentes hoy en Berlín en el primer acto de una celebración de tres días para lanzar el filme.

El productor de la película, Graham King, fue el que ofreció a Jaafar el papel de su tío y aunque en un primer momento dijo que no, finalmente le convencieron. Y fue la decisión adecuada: "¡Cuando vi a Jafaar transformado en Michael, era exactamente él!".

A su lado, Juliano Krue Valdi, que se mostraba "entusiasmado". Con solo 9 años, el actor posaba con soltura ante los medios y recordaba el momento en el que su madre le dio la noticia de que había conseguido el papel.

"Fue grandioso, un sueño hecho realidad", aseguró el niño, que empezó inmediatamente a prepararse para su papel, especialmente a aprender los pasos de baile de Michael Jackson. "Fue desafiante pero divertido", aseguró.

Para el director, hacer 'Michael' le ha permitido ver "el amor que tienen los fans" por el cantante y resaltó que la película "muestra, por supuesto, a la gran estrella, pero también al ser humano".

"Sabía que Michael importaba mucho para la gente pero ahora realmente lo entiendo", afirmó Fuqua en referencia a la cantidad de mensajes que ha recibido de los fans del cantante.

Nia Long, que interpreta a Katherine Jackson, la matriarca de los Jackson, destacó "el nivel de amor, paciencia y compromiso" de la madre de Michael y el espacio que supo crear para que el intérprete de 'Thiller' se convirtiera en un hombre.

Un paso por la alfombra roja que se convirtió en la fiesta previa de la proyección del filme en el Uber Arena de Berlín, un estadio con una capacidad máxima de 17,000 personas, que lo llenaron para asistir al preestreno de 'Michael'.

El estadio estaba adornado con multitud de imágenes y pósters de 'Michael', así como con trajes icónicos del artista, como el del videoclip de 'Thriller' o algunos de los que vistieron los Jackson 5.

También contaba con espacios que recreaban localizaciones y decorados de los videoclips donde se podían hacer fotos los fans, algunos vestidos con trajes inspirados en el autor de 'Billie Jean'.

Incluso el típico oso berlinés, la escultura que adorna algunas de las calles y establecimientos de la ciudad, se vistió con la simbólica chaqueta roja del cantante.