La puertorriqueña Adria Arjona será la reina Máxima en la nueva secuela de "Superman"
La hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona interpretará a la reina guerrera alienígena del planeta Almerac
La actriz puertorriqueña Adria Arjona interpretará a la reina Máxima en la secuela de Superman, llamada Man of Tomorrow, de James Gunn, prevista para estrenarse el 9 de julio de 2027, de acuerdo con The Hollywood Reporter.
Arjona, hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, interpretará a la reina guerrera alienígena del planeta Almerac, que llegó a la Tierra en busca de Superman como pareja. También se presentaron a las pruebas de cámara Eva de Dominici, Sydney Chandler y Grace Van Patten, según el medio.
El papel de Superman recayó nuevamente en David Corenswet y Nicholas Hoult se meterá en la piel del villano Lex Luthor. También regresa a la película de DC Studios Rachel Brosnahan (Luisa Lane).
El actor Skyler Gisondo dará vida a Jimmy Olsen, mientras que Sara Sampaio será Eve Teschmacher e Isabela Merced, Hawkgirl.
Completarán el reparto Nathon Fillion, que interpretará a Guy Gardner, y Edi Gathegi como Mister Terrific, de acuerdo con Hollywood Reporter.
La lista la completa el británico Aaron Pierre retomando su papel como el 'Linterna Verde' John Stewart.
Más
- El año pasado, Arjona participó en la aclamada segunda temporada de la serie de Star Wars Andor y coprotagonizó junto a Dakota Johnson la comedia Splitsville.
Además, se encuentra en medio de la postproducción de varios filmes importantes, como una nueva versión de The Thomas Crown Affair de Michael B. Jordan.