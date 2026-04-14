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Adria Arjona
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La puertorriqueña Adria Arjona será la reina Máxima en la nueva secuela de "Superman"

La hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona interpretará a la reina guerrera alienígena del planeta Almerac

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    La puertorriqueña Adria Arjona será la reina Máxima en la nueva secuela de Superman
    La actriz puertorriqueña Adria Arjona. (FUENTE EXTERNA)

    La actriz puertorriqueña Adria Arjona interpretará a la reina Máxima en la secuela de Superman, llamada Man of Tomorrow, de James Gunn, prevista para estrenarse el 9 de julio de 2027, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

    Arjona, hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, interpretará a la reina guerrera alienígena del planeta Almerac, que llegó a la Tierra en busca de Superman como pareja. También se presentaron a las pruebas de cámara Eva de Dominici, Sydney Chandler y Grace Van Patten, según el medio.

    El papel de Superman recayó nuevamente en David Corenswet y Nicholas Hoult se meterá en la piel del villano Lex Luthor. También regresa a la película de DC Studios Rachel Brosnahan (Luisa Lane).

    El actor Skyler Gisondo dará vida a Jimmy Olsen, mientras que Sara Sampaio será Eve Teschmacher e Isabela Merced, Hawkgirl.

    Completarán el reparto Nathon Fillion, que interpretará a Guy Gardner, y Edi Gathegi como Mister Terrific, de acuerdo con Hollywood Reporter.

    La lista la completa el británico Aaron Pierre retomando su papel como el 'Linterna Verde' John Stewart.

    Más

    • El año pasado, Arjona participó en la aclamada segunda temporada de la serie de Star Wars Andor y coprotagonizó junto a Dakota Johnson la comedia Splitsville.

    Además, se encuentra en medio de la postproducción de varios filmes importantes, como una nueva versión de The Thomas Crown Affair de Michael B. Jordan

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