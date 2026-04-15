"Santita", la antiheroína que desafía los prejuicios sobre la discapacidad y la feminidad

Una escena de la serie "santita", que pone de relieve la discapacidad en México. La producción de siete episodios es del director colombiano Rodrigo García. ( EFE )

La primera serie del director colombiano Rodrigo García pone en el centro de siete episodios a Santita, una "antiheroína" protagonizada por Paulina Dávila que, con su propio "código ético y moral", rompe con las expectativas de la feminidad y los prejuicios asociados a las personas con discapacidad en México.

"(María José Cano, apodada Santita) no es ni demonio ni santita, sino todo lo que hay en medio. Los antihéroes no es que se atengan a las leyes y la moral que rigen, sino que tienen su propio código ético y moral", explicó a EFE el realizador sobre este personaje en silla de ruedas que, en lo profesional, sexual y emocional, dicta sus propias reglas.

En esta primera temporada, que García espera que pueda convertirse en muchas más, Santita se presenta como un personaje complejo que visibiliza "la discriminación y la violencia" a las que pueden enfrentarse las 11 millones de mujeres con discapacidad en México, aseguró Dávila; pero, al mismo tiempo, "es una mujer dueña de sí misma".

La discapacidad en México

En la serie, que se estrenará el próximo 22 de abril en Netflix, María José pasa de ser una "buena niña", que cumple con los moldes tradicionales, a convertirse en una mujer "adelantada a su época", que aprende a defenderse del mundo y de su pasado, ese episodio de su vida que comparte con Alejandro (Gael García Bernal).

"El contexto de las mujeres con discapacidad, especialmente en México, es abrumador: son mucho más propensas a la violencia de género, a la discriminación y a la falta de accesibilidad; es algo que las atraviesa en el día a día", subrayó Dávila.

Según la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), las mujeres con discapacidad son el grupo más discriminado en el país y ocho de cada 10 ha vivido algún tipo de violencia.

Para la actriz colombiana, ´Santita´ puede "abrir los ojos" al público sobre esta realidad, algo que le ocurrió al interpretar su papel, uno de los más retadores de su carrera, pues implicó explorarse a sí misma y acercarse a experiencias de personas usuarias de sillas de ruedas con ayuda de una consultora en discapacidad.

También reveló que, en la conformación del reparto -integrado por Ilse Salas y Erik Hayser-, fue crucial visibilizar la red de apoyo que sostiene a la protagonista y a muchas personas con discapacidad en la vida real, de ahí, añadió, nace el personaje de Alma, interpretado por Sally Quiñonez, una actriz con discapacidad.

"Alma es un símbolo de eso, de cómo, al final, esa (red de apoyo) es su sostén más grande", destacó.

El mundo onírico de Santita

García contó a EFE que ´Santita´ iba a ser una película, formato ya conocido en la trayectoria del director de ´Las locuras´ (2025), pero confesó que el personaje de María José es tan complejo que "no cabía en dos horas ni en una hora y media".

Esa complejidad se refleja, por ejemplo, en que la protagonista tiene una discapacidad adquirida a causa de un accidente, por lo que hay una parte de su vida en la que no está presente la silla de ruedas.

Algo que el cineasta y los guionistas, Luis Cámara y Gabrielle Galanter, exploraron a partir del mundo onírico de ´Santita´, en el que se le ve patinando o caminando.

"En preproducción (...) nos enteramos de que, para muchas personas con una discapacidad adquirida, es muy común soñar consigo mismas antes de la discapacidad; incluso alguien nos dijo que nunca se había soñado usando la silla", concluyó García, conocido por crear un cine protagonizado por mujeres.