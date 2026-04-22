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El señor de los anillos
El señor de los anillos

La tercera temporada de "El señor de los anillos" ya tiene fecha de estreno

Avanzará varios años desde el fin de la segunda temporada, y se desarrollará "en el apogeo de la Guerra de los Elfos y Sauron

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    La tercera temporada de El señor de los anillos ya tiene fecha de estreno
    La serie, que se encontraba en febrero en fase de postproducción, se rodó en la nueva sede de los Shepperton Studios de Reino Unido. (FUENTE EXTERNA)

    La tercera temporada de la exitosa saga 'The Lord Of The Rings: The Rings Of Power' ('El señor de los anillos: Los anillos del poder') se estrenará a finales de este año en lugar de 2027, como se había reportado anteriormente, según informó este miércoles The Hollywood Reporter.

    La tercera entrega avanzará varios años desde el fin de la segunda temporada, y se desarrollará "en el apogeo de la Guerra de los Elfos y Sauron, mientras el Señor Oscuro busca forjar el Anillo Único que le dará la ventaja que necesita para ganar la guerra y conquistar finalmente toda la Tierra Media", dice la sinopsis.

    El final de la segunda temporada, que se estrenó en Prime Video en octubre de 2024, cerró con la devastación de la ciudad de Eregion y el ascenso definitivo de Sauron tras la muerte de Celebrimbor, el príncipe elfo que ayudó a forjar los Anillos de Poder.

    El elenco inicial

    Esta producción de la que la crítica ha valorado especialmente su "magnitud épica", mantiene a:

    • Morfydd Clark (Galadriel)
    • Robert Aramayo (Elrond)
    • Max Baldry (Isildur)
    • Charlie Vickers (Sauron)

    La serie, que se encontraba en febrero en fase de postproducción, se rodó en la nueva sede de los Shepperton Studios de Reino Unido, a las órdenes, entre otros, de Charlotte Brändström y Sanaa Hamri, que ya dirigieron varios episodios, y Stefan Schwartz, que se suma el equipo.

    Según Prime, la primera temporada sigue siendo el mayor estreno de una serie en su historia, mientras la segunda constituye el retorno más visto en horas. EFE

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