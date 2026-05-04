Netflix anuncia el estreno global en cines de "Narnia" en 2027

"Narnia: The Magician's Nephew" es una adaptación de la novela "El sobrino del mago", de C.S. Lewis, publicada por primera vez en 1955. ( FUENTE EXTERNA )

Netflix anunció que estrenará una película globalmente en los cines casi dos meses antes de ir al streaming, lo que constituye una primera vez para la plataforma de contenido.

"Narnia: The Magician's Nephew", dirigida por Greta Gerwig debutará en la pantalla grande el 12 de febrero, y llegará a la plataforma el 2 de abril, dijo Netflix en un comunicado.

La plataforma inicialmente había previsto el lanzamiento de la producción en Imax en noviembre de este año, un mes antes de aterrizar en el streaming.

Netflix, cuyo modelo de negocios se apoya en la continua reproducción en casa, ha colocado algunas de sus películas en la pantalla grande.

El año pasado "Las guerreras K-pop", que conquistó dos premios Óscar, disfrutó de un taquillero paseo por algunas salas de cine dos meses después de su estreno en la plataforma.

En medio de las preocupaciones en el sector que causó su interés por adquirir Warner Bros. Discovery, el director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, se dijo dispuesto a honrar la ventana teatral de 45 días que el legendario estudio respeta.

En marzo, ya fuera de la negociación, Sarandos se reunió con representantes del mayor gremio de distribuidores del cine en el mundo, un gesto aplaudido por el sector que quiere más películas y por más tiempo en sus salas de cine.

Aunque no salió ningún anuncio, la reunión fue calificada como "constructiva" por el gremio.

El origen

"Narnia: The Magician's Nephew" es una adaptación de la novela "El sobrino del mago", de C.S. Lewis, publicada por primera vez en 1955.

Gerwig, quien dirigió la súper exitosa "Barbie" y "Mujercitas", entre otros títulos, saludó la decisión del gigante del streaming.

"Trabajar con Netflix para darle vida a esta película ha sido extraordinario", dijo la realizadora en un comunicado conjunto.

"No veo la hora de que la gente vea la película en los cines el 12 de febrero y en Netflix el 2 de abril", agregó.

Los jóvenes David McKenna ("El señor de las Moscas") y Beatrice Campbell encabezan el elenco de la cinta, en la que también participan Emma Mackey, Carey Mulligan, Daniel Craig y Meryl Streep.

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