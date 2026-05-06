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Jane Fonda Ted Turner
Jane Fonda Ted Turner

Jane Fonda recuerda a su exmarido Ted Turner: "Amé a Ted con todo mi corazón"

La relación entre Jane Fonda y Ted Turner, aunque compleja, fue significativa, y la actriz se siente agradecida por los momentos compartidos y las lecciones aprendidas

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    Jane Fonda recuerda a su exmarido Ted Turner: Amé a Ted con todo mi corazón
    Jane Fonda y Ted Turner estuvieron casados entre 1991 y 2001 (FUENTE EXTERNA)

    La actriz Jane Fonda recordó este miércoles a su exmarido Ted Turner, fundador de la cadena de televisión CNN, como un "pirata gloriosamente apuesto, profundamente romántico y aventurero", tras su muerte hoy a los 87 años, y aseguró: "Amé a Ted con todo mi corazón".

    Fonda y Turner estuvieron casados entre 1991 y 2001, y aunque aquel fue el tercer y último matrimonio para ambos, mantuvieron una relación que la actriz describió como "buena" años después, incluso para llegar a referirse a él como su "exmarido favorito".

    La también activista, de 88 años, escribió un texto en Instagram con sus "pensamientos inmediatos" tras la pérdida del pionero de la televisión estadounidense, y aunque admitió que fue "complicado estar casada con él", reflexionó afectuosamente sobre su vida y aprendizaje en común.

    "Nadie me había hecho saber antes que me necesitaba, y no se trataba de un ser humano cualquiera que me necesitara: era el creador de CNN y de Turner Classic Movies, que había ganado la America’s Cup como el mejor regatista del mundo", comienza el mensaje.

    Legado y contribuciones de Ted Turner

    "Ser necesitada y cuidada a la vez es algo transformador. Ted Turner me ayudó a creer en mí misma. Me dio confianza", confiesa Fonda, que califica al magnate mediático como una "mente brillante", con un sentido del humor "desbordante" y muy competitivo.

    En su mensaje, Fonda destaca la capacidad de Turner para enseñarle, sobre todo acerca de la naturaleza, y aseguró que hoy lo ve "con todos los animales salvajes que ayudó a rescatar de la extinción" ante "las puertas del paraíso, aplaudiendo y dándole las gracias por salvar sus especies".

    Fonda también le dedica unas palabras a los cinco hijos de Turner, de los que tuvo "el privilegio de ser madrastra", se declara orgullosa de que "a todos les va bien" y opina que la pareja hizo "lo posible por construir una familia extensa y desaliñada".

    "Descansa en paz, queridísimo Ted. Eres amado y se te recordará", concluye Fonda en su despedida.

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