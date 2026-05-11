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"San Sebastián es un gran festival" aunque no califique al Óscar, dice delegado de Cannes

En una rueda de prensa en vísperas del comienzo de la edición 79 del festival francés, Frémaux evitó posicionarse sobre las decisiones de la Academia de Hollywood

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    San Sebastián es un gran festival aunque no califique al Óscar, dice delegado de Cannes
    Vista del ambiente en Cannes este lunes antes del comienzo del festival. (EFE)

    El delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, aseguró este lunes que el de San Sebastián "es un gran festival", aunque no haya sido elegido entre los seis grandes certámenes internacionales cuyas películas vencedoras podrán optar directamente al Óscar de filmes extranjeros.

    Películas

    En una rueda de prensa en vísperas del comienzo de la edición 79 del festival francés, Frémaux evitó posicionarse sobre las decisiones de la Academia de Hollywood.

    En un reciente cambio de normas, la Academia favoreció a las películas que ganen la Palma de Oro de Cannes, el León de Oro de Venecia, el Oso de Oro de Berlín, el Premio Busan del certamen homónimo surcoreano, el Gran Premio de Sundance (Estados Unidos) y el Premio Platform de Toronto (Canadá).

    • Esas cintas podrán optar al Óscar de mejor película internacional sin necesidad de la vía tradicional hasta ahora, que era la de la nominación por parte de un país o región.

    Frémaux matizó que es verdad que hay "muchos festivales europeos", pero reafirmó que en su opinión el de San Sebastián "es un gran festival".

    Y en su respuesta aprovechó para rendir "homenaje" a su "colega José Luis Rebordinos", director de la cita cinematográfica vasca, que dejará su cargo a finales de este 2026.

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