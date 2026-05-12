Almodóvar carga contra los Óscar por ignorar la guerra en Gaza y las críticas contra Trump

El cineasta español Pedro Almodóvar criticó la falta de activismo político y la escasa presencia de protestas contra la guerra en Gaza o el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la 98º edición de los premios Óscar celebrada el pasado 15 de marzo.

"No culpo a nadie en particular, pero fue bastante llamativo ver la transmisión de los Óscar donde no hubo muchas protestas contra la guerra o contra Trump", dijo el cineasta en una entrevista a Los Angeles Times publicada este lunes.

Almodóvar destacó a su amigo, el actor español Javier Bardem, como el único que alzó la voz al grito de 'Palestina libre' durante la ceremonia de los Óscar, que se celebraron con el estallido del conflicto de Irán como telón de fondo.

"Es evidente que la gente está muy asustada (...) Estados Unidos no es una democracia en este momento. Algunos dicen que tal vez sea una democracia imperfecta, pero yo realmente no creo que lo sea", aseveró.

El director de 'Volver' aseguró que no tiene miedo "de llamar a las cosas por su nombre", ya que el gobierno de España "ha calificado a Gaza de genocidio".

"Los españoles en general no tienen miedo de denunciar estas guerras por lo que son", explicó.

Almodóvar se ha consolidado como una de las voces más firmes de Hollywood y el cine español en posicionarse abiertamente en contra del conflicto en Gaza o las políticas de la Administración de Trump.

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Ya criticó duramente a Trump en su momento, calificando sus políticas como un retroceso para los derechos humanos y la libertad global en diversas comparecencias internacionales.

Junto al cineasta, Bardem ha sido otro referente de Hollywood que ha liderado iniciativas críticas con el silencio de la industria en torno a Gaza y ha apoyado movimientos que cuestionan la colaboración de grandes productoras con entidades vinculadas al conflicto.