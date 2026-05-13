Peter Jackson era un "inconsciente" que no sabía cómo hacer "El señor de los anillos"

El director neozelandés Peter Jackson durante el 79º Festival de Cine de Cannes, en Cannes. ( FOTO: EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER / POOL )

Peter Jackson era un "inconsciente" que no sabía cómo enfrentarse al rodaje de "The Lord of the Rings" ("El señor de los anillos") y que se convirtió en un ladrón de ideas de sus colaboradores.

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Entre las risas del auditorio, estos fueron algunos de los pequeños secretos que hoy desveló Jackson en el Festival de Cannes sobre la saga que le dio el éxito mundial y 17 Óscar, en una charla que mantuvo con el público al día siguiente de recibir una Palma de Oro del festival.

"La industria de Nueva Zelanda nunca había hecho algo de esa magnitud y probablemente porque éramos un poco inconscientes, no teníamos miedo, lo abordamos desde la inocencia, seguramente si hubiéramos sabido lo que nos esperaba, no lo habríamos hecho", relató el cineasta ante una sala llena y entre cuyos asistentes estaba Elijah Wood, el protagonista de la saga, con su papel de Frodo.

Jackson conducía cada día hasta los estudios donde se rodaba el filme, solo y pensando en cómo hacer las cosas. "Al llegar, todo el mundo me miraba y yo simulaba saber o que tenía que hacer, pero en realidad no tenía ni idea", explicó.

Lo que hacía era hablar con sus colaboradores, que le daban ideas de las que él se apropiaba. "Nunca decía: 'ayudadme, no sé cómo hacerlo', pero me apoyé mucho en mis colaboraciones, en realidad, les robé las ideas".

Pero si hubo algo que le ayudó en aquella época fue la alegría y la energía que le transmitió Wood en todo momento: "Elijah siempre estaba contento (...) su energía optimista me ayudó mucho".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/13/whatsapp-image-2026-05-13-at-103546-am-6e1aa496.jpeg El director neozelandés Peter Jackson (derecha) junto a Didier Allouch asisten al evento 'Rendez-Vous' con Peter Jackson durante el 79º Festival de Cine de Cannes, en Cannes.Foto: EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER / POOL

Al final consiguió acabar un proyecto que había comenzado tras ver la película animada que se había hecho anteriormente sobre los libros de J.R.R. Tolkien.

The Beatles

Le costó mucho obtener los derechos y los consiguió con la intermediación del productor Harvey Weinstein, lo que le permitió poner en marcha un proyecto que, como recordó, había rondado anteriormente por la cabeza de Stanley Kubrick.

En 1968, tras terminar '2001: A Space Odyssey' ('2001: Una odisea del espacio'), el cineasta británico se puso en contacto con los Beatles para que interpretaran a los personajes principales e incluso habló con John Lennon, pero finalmente consideró que eran "unos libros imposibles de filmar porque si para hacer algo realista se parecería a 'Jason y los argonautas'".

"Irónicamente nosotros lo hicimos de una manera bastante artesanal", como si se tratara de hechos reales de la historia.

El caso es que Kubrick no hizo la adaptación, de la que finalmente se ocupó Jackson, que además acabó haciendo una serie documental sobre el grupo británico, 'The Beatles: Get Back' (2001).

El realizador se encontró con 65 horas de grabación de la banda de los dos años previos a su separación, en 1970. Se suponía que había sido un periodo complicado para los Beatles, pero Jackson se encontró algo mucho más divertido.

"Yo no quería ver 65 horas de película sobre los Beatles, pero empecé a verlo y me reí mucho", dijo el director, que recordó que al ver esas imágenes se dio cuenta de que todo había sido muy diferente a lo que nos habían contado y por eso decidió hacer el filme.

"Let it be" se publicó en mayo de 1970, un mes después de que se anunciara la separación del grupo. "Había una especie de velo que cubría ese periodo", dijo Jackson, que aseguró que él reeducó a Paul McCartney, "haciéndole ver que igual sus recuerdos no eran correctos".

La IA y el futuro del cine

Y en la charla, que se alargó más de la hora y media prevista, el realizador habló de sus películas pero también del futuro del cine y de amenazas como la Inteligencia Artificial.

Peter Jackson se mostró convencido de que la IA "va a destruir el mundo", pero no está en contra de esta tecnología en lo que al cine se refiere. "Es solo un efecto especial. No es diferente de otros efectos especiales", afirmó.

Lo que sí hay que tener en cuenta es en que hay que proteger a los actores para que no roben su imagen y la utilicen sin permiso.

"Si se crea una réplica de IA de alguien, como Indiana Jones o cualquier otro, siempre que se hayan obtenido los derechos de la persona que se muestra, no veo ningún problema", precisó.

Pero por ejemplo, no entiende que Andy Serkis, el actor detrás del personaje del Gollum, no pudiera ni podrá nunca optar a un Óscar.

"La atmósfera en estos momentos hace que un personaje generado por efectos especiales no puede aspira a un Óscar, lo que considero un poco injusto, porque no es una interpretación generada por el personaje sino por un ser humano", agregó.

Más

Hubo momentos para anécdotas , como cuando no le dejaron entrar al Palacio de Festivales de Cannes para presentar "Bad Taste" ("Mal gusto", 1987) por llevar pantalones cortos .

, como cuando no le dejaron entrar al de Cannes para presentar "Bad Taste" ("Mal gusto", 1987) por llevar . O cómo ver el 'King Kong' de 1933 cuando apenas tenía 8 o 9 años, le cambió la vida y le hizo decidir que quería hacer películas como esa.