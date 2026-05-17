Barbra Streisand no asistirá al Festival de Cannes por lesión en la rodilla

Streisand expresa su tristeza por no asistir a Cannes debido a su lesión. ( EFE )

Barbra Streisand no asistirá al Festival de Cannes para recibir la Palma de Oro honorífica que le será entregada durante la gala de clausura del certamen, debido a recomendaciones médicas relacionadas con una lesión en la rodilla.

La artista, de 83 años, informó este domingo que no podrá viajar a Francia mientras continúa su proceso de recuperación.

“Lamentablemente no podré asistir al Festival de Cannes este año”, expresó Streisand en un comunicado difundido por la organización del evento cinematográfico.

La actriz y cantante aseguró sentirse “profundamente honrada” por el reconocimiento y confesó que esperaba compartir con cineastas y artistas durante esta edición del festival.

“También tenía muchas ganas de compartir tiempo con artistas a quienes admiro y, por supuesto, de regresar a Francia, un país que siempre he amado”, indicó.

A pesar de su ausencia, el Festival de Cannes mantendrá el homenaje programado para la ceremonia de clausura del próximo 23 de mayo.

Cannes mantiene homenaje a Streisand

La organización del certamen decidió entregar la Palma de Oro honorífica a Streisand en reconocimiento a su extensa trayectoria artística y a su influencia dentro de la industria cinematográfica y musical.

El delegado general del festival, Thierry Frémaux, destacó previamente que la estadounidense representa “una estrella mundial que impulsa proyectos que reflejan quién es”.

Por su parte, la presidenta del festival, Iris Knobloch, definió a Streisand como una creadora que ha dejado huella “por la fuerza de su arte y su búsqueda intransigente de la libertad”.

Una carrera marcada por premios y éxitos

Barbra Streisand es considerada una de las figuras más influyentes del entretenimiento estadounidense, con una carrera que abarca actuación, música, dirección y producción.

Entre sus películas más reconocidas figuran Funny Girl, Hello, Dolly!, A Star is Born y The Prince of Tides.

La artista ha ganado dos premios Óscar, incluyendo mejor actriz por “Funny Girl” y mejor canción original por “Evergreen”, además de ocho Globos de Oro.

Cannes también destacó su papel como referente femenino dentro de la industria, resaltando que nunca permitió que los obstáculos frenaran su carrera artística.