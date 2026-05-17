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Full Phil película
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Kristen Stewart y Woody Harrelson protagonizan "Full Phil" en el Festival de Cannes

Kristen Stewart y Woody Harrelson deslumbran en la alfombra roja del Festival de Cannes con su nueva comedia

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    Kristen Stewart y Woody Harrelson protagonizan Full Phil en el Festival de Cannes
    CANNES (Francia). De izquierda a derecha, Eric Wareheim, Tim Heidecker, Emma Mackey, Kristen Stewart, Charlotte Le Bon, Quentin Dupieux y Woody Harrelson asisten al estreno de ´Full Phil´ durante el Festival de Cannes. (Cine, Francia) (EFE/EPA/TERESA SUÁREZ)

    Los actores estadounidenses Kristen Stewart y Woody Harrelson son un padre y una hija extremadamente disfuncionales en 'Full Phil', la nueva comedia del francés Quentin Dupieux, presentada fuera de competición en el Festival de Cannes.

    Sobrepasando una vez más los límites del humor absurdo que caracteriza el cine de Dupieux, la cinta -también de corta duración, como es habitual- es la historia de un neurótico padre llamado Philip (Harrelson) que trata de reconectar fallidamente con su hija (Stewart) durante una escapada a París.

    Ella, poco interesada en recomponer el vínculo, no deja de comer sin parar -aunque ello no parece afectarle en absoluto, aunque sí a Philip- y está más implicada con el visionado de una extraña película de terror 'kitsch' de los años 50 (protagonizada por la actriz Emma Mackey) en la lujosa suite que su padre ha reservado junto al Louvre, en un París cómicamente arrasado por protestas.

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    Infografía
    De izquierda a derecha, Eric Wareheim, Tim Heidecker, Emma Mackey, Kristen Stewart, Charlotte Le Bon, Quentin Dupieux y Woody Harrelson asisten al estreno de ´Full Phil´ durante el Festival de Cannes. (EFE/EPA/TERESA SUÁREZ)

    La tensión en la trama

    La tensión se ve agravada por la presencia de una persistente empleada del hotel (Charlotte Le Bon), a la que sus instintos le dicen que Philip puede ser un agresor.

    La película fue estrenada de madrugada, con desfile previo por la alfombra roja, dentro de la sección de Sesiones de Medianoche de la edición 79 del Festival de Cannes.

    Harrelson se presentó en la alfombra roja con un traje enteramente negro que contrastaba con el blanco que eligió Dupieux.

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    La presencia de Kristen Stewart

    El realizador francés es ya todo un veterano de Cannes y en 2024 fue la elegida para inaugurar la edición 77 del certamen francés con 'El segundo acto' ('Le Deuxième Acte').

    Pero la que más flashes de los fotógrafos acaparó fue Stewart, con un vestido rojo y negro para subir los famosos 24 escalones del Gran Teatro Lumière.

    Además de esta película, Dupieux hace doblete en Cannes este año con la cinta de animación 'Le vertige', que servirá para clausurar la sección paralela de la Quincena de Cineastas. EFE

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