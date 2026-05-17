Javier Bardem: la masculinidad tóxica de Trump, Putin y Netanyahu causa miles de muertos

Javier Bardem asiste al photocall de ´The Beloved´ (El ser querido) durante la 79.ª edición del Festival de Cannes, en Francia. ( (CINE, FRANCIA) EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER )

El actor español Javier Bardem habló muy claramente este domingo en Cannes de los asesinatos de mujeres en España a manos de sus parejas, del genocidio en Gaza, de la horrible situación en el Sáhara o del "comportamiento masculino tóxico del señor Trump, del señor Putin y del señor Netanyahu, que "está causando miles de muertos".

Bardem presentaba en el festival francés la película 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, que compite por la Palma de Oro de Cannes y en la que interpreta a un director de cine que trata de recomponer la inexistente relación con su hija (Victoria Luengo) y que muestra en una espectacular escena un brutal comportamiento machista.

Preguntado sobre los orígenes de ese tipo de comportamientos, apuntó a la educación recibida durante años. "Vengo de un país muy machista", reconoció Bardem, que señaló que en España hay muchas mujeres que son asesinadas por sus novios o maridos.

"Es increíble, no podemos normalizarlo, decir 'sí, es horrible' ¿estamos jodidamente locos? ¿Estamos matando mujeres porque hay hombres que creen que son de su propiedad, que las poseen?", afirmó con contundencia.

"Este problema también afecta al señor Trump, al señor Putin y al señor Netanyahu... esos tipos con las pelotas grandes que dicen 'mi polla es más grande que la tuya y te voy a bombardear'. Es un comportamiento masculino tóxico que está causando miles de muertos".

Hay que hablar de este problema, algo que se está haciendo "porque somos más conscientes de ello, afortunadamente", destacó el actor español que señaló que esta situación se refleja en el filme, en el que a su personaje "tres personas le dicen que no y las tres son mujeres".

Bardem fue aplaudido por la prensa por esta y otras respuestas porque contestó alto y claro a todas las preguntas políticas que le hicieron.

"Estoy aprendiendo cada día para intentar ser más empático con mis semejantes. Cuando envejeces entiendes que no hay una sola verdad, hay varias verdades, pero que hay ciertas cosas que son simplemente hechos".

Entre ellos citó el genocidio que se ha cometido y se sigue cometiendo en Gaza. "Puedes luchar contra él o puedes tratar de justificarlo". Si lo haces, agregó, "estás a favor del genocidio".

También se refirió a la "horrible situación de la gente del Sáhara" y a la fusión de Paramount y Warner, y el monopolio informativo que provocará. "¿quién va a manejar todo eso, lo que escuchamos y vemos?".

"Como padre estoy preocupado, la gente joven, a consecuencia de todo esto, cada vez se interesa menos por entender, por comparar, por ir más allá, por contrastar...y eso es peligroso y puede producir un pensamiento muy radicalizado".

Al respecto, resaltó que en España "estamos sufriendo este fenómeno y también en el resto de países europeos y en Estados Unidos". "Ahora mismo no hay democracia en los medios" y se castiga "lo que dices, según lo dices y dónde lo dices".

Impacto y recepción de la película 'El ser querido' en el festival

Un Bardem que mostró empatía a muchos niveles pero que considera que aún tiene que trabajar en este aspecto de su personalidad. "Yo sigo siendo un enfermo, sigo yendo a mi terapia puntualmente, que me ayuda a entender qué cosas tengo que trabajar", reconoció.

En lo que se refiere a 'El ser querido', Bardem se mostró entusiasmado con el trabajo de Rodrigo Sorogoyen -"se habla poco de o buen director que es", afirmó- y de la coprotagonista, Victoria Luengo -"es una actriz sobresaliente, que no tiene miedo de adonde va y una compañera increíble"-.

El equipo de la película presentó anoche la película en una sesión de gala y al finalizar la proyección recibieron más de ocho minutos de aplausos.

"Fue una experiencia inolvidable. Subir esa escalera, con esa música...lo hacen muy bien aquí, toda esa performance ayuda mucho a que te emociones", reconoció el director.

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Y el actor quiso resaltar el hecho de que este año haya tres películas en la competición de Cannes. Un dato que "habla mucho de nuestra industria y nos hace sentir orgullosos, es una respuesta lógica a la calidad técnica y creativa".

y creativa". En una de ellas, 'La bola negra', de Javier Ambrossi y Javier Calvo, participa su mujer, Penélope Cruz. "No hablo con ella porque somos rivales", bromeó.