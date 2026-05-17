Javier Bardem defiende su postura sobre la masacre en Gaza y sus consecuencias

Javier Bardem asiste a la rueda de prensa de ´The Beloved´ (El Ser Querido) durante la 79.ª edición anual del Festival de Cannes, en Cannes, Francia, el 17 de mayo de 2026. El festival de cine se celebra del 12 al 23 de mayo de 2026. (Cine, Francia). ( EFE/EPA/TERESA SUÁREZ/POOL )

El actor español Javier Bardem defendió este domingo en Cannes su postura de denuncia de la masacre en Gaza, pero respecto al miedo a sufrir consecuencias profesionales aseguró que siente que la narrativa está cambiando y que los que van haciendo "supuestas listas negras son los que van a ser expuestos".

"Sí, el miedo existe, pero uno tiene que hacer las cosas aun con el miedo. Lo importante es poder mirarse al espejo y estar a gusto con la ética de uno. Y ha sido siempre así, en mi caso, porque mi madre (Pilar Bardem) me enseñó a ser así, no hay un plan B", manifestó en una rueda de prensa junto al equipo de 'El ser querido', la cinta del realizador Rodrigo Sorogoyen que aspira a la Palma de Oro.

Bardem (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) aseguró que asume las "consecuencias" de sus posturas, pero indicó que no las ha sentido realmente, pese a los rumores de estar en una lista negra de Hollywood junto a otras figuras que han denunciado en público que ocurría un genocidio en Gaza, como los también actores Susan Sarandon o Mark Ruffalo.

"Algo he oído", dijo el ganador de un Óscar en 2008 sobre supuestas represalias por parte de la industria, aunque nada que tenga confirmado.

Y si hubiera algo confirmado lo habría dicho "con nombres y apellidos", dijo, porque es parte de la denuncia del genocidio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/17/bc38a0a40526185ead1b18736a51cfe76fc626cdw-ac319b9e.jpg De izquierda a derecha, Marina Foïs, Rodrigo Sorogoyen, Victoria Luengo y Javier Bardem asisten al photocall de ´The Beloved´ (El ser querido) durante la 79.ª edición anual del Festival de Cannes, en Cannes, Francia, el 17 de mayo de 2026. El festival de cine se celebra del 12 al 23 de mayo de 2026. (EFE)

Muchas ofertas

Aseguró que, al contrario de lo que se pueda pensar, está recibiendo multitud de ofertas, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica y en Europa, y eso, para él, quiere decir que "la narrativa está cambiando".

En buena parte gracias a las generaciones más jóvenes, que han sido más conscientes de lo que está ocurriendo en Gaza, que es "inadmisible e injusto", y que "no hay forma de darle ningún razonamiento a este genocidio", añadió.

Por eso piensa que "los que van haciendo esas supuestas listas negras son los que van a ser expuestos y los que van a sufrir las consecuencias a nivel de público, de audiencias".

"Eso es un gran cambio", apuntó con tono optimista.