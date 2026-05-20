Ellen Pompeo y Shonda Rhimes trabajan en un spin-off de "Anatomía de Grey". ( FUENTE EXTERNA )

La cadena estadounidense ABC ha anunciado una serie derivada del universo de "Grey's Anatomy" ("Anatomía de Grey") que se emitirá durante la temporada 2026-2027 y que contará con Shonda Rhimes -creadora de la serie original- y la actriz Ellen Pompeo -protagonista- como productoras ejecutivas.

El proyecto, aún sin título, también contará con Meg Marinis, responsable creativa de la serie original desde su temporada número veinte, según señala el medio estadounidense Variety. "Estoy muy emocionada de expandir el universo de 'Grey's Anatomy' ('Anatomía de Grey')", señaló Marinis en un comunicado.

"Esta oportunidad dará vida a nuevos personajes e historias que encarnarán la misma esencia, emoción y conexión que el público ha amado en 'Grey's Anatomy' ('Anatomía de Grey') durante más de dos décadas", agregó.

Según la sinopsis oficial anunciada por la cadena, la serie es un drama ambientado en una zona apartada de Texas, centrada en el equipo que trabaja en un centro médico rural que es "la última oportunidad de recibir atención médica antes de adentrarse en la nada".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/ellen-pompeo-y-shonda-rhimes-1-217c87dd.jpg Elenco deGrey's Anatomy (Anatomía de Grey).

Esta nueva serie, producida por 20th Television y Shondaland, sería el cuarto ambientado en el universo de "Grey's Anatomy" ("Anatomía de Grey") tras "Private Practice" ("Sin cita previa", seis temporadas de 2007 a 2013), "Station 19" ("Estación 19", 7 temporadas de 2018 a 2024) y "Grey's Anatomy: B-Team" (seis episodios en 2018).

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"Grey's Anatomy" ("Anatomía de Grey") es una de las series de televisión más exitosas de la historia y que se ha prolongado durante 22 temporadas.