Proyecto inspirado en "Black Mirror" recibe reconocimiento en Cannes

La experiencia inmersiva The Black Mirror Experience, desarrollada en Barcelona, compite en el Festival de Cannes con una propuesta de realidad virtual inspirada en la popular serie de Charlie Brooker. ( EFE/NEREA GONZÁLEZ )

El proyecto español The Black Mirror Experience, creado por David Bardos y Damià Ferràndiz, recibió este jueves una mención especial del jurado de la Competición Inmersiva del Festival de Cannes.

El premio a la mejor obra inmersiva fue otorgado a Katàbasis, del francés Ugo Arsac, informó el festival en un comunicado oficial.

Esta es la tercera edición de la competición, creada para destacar a nuevos artistas internacionales que desarrollan experiencias narrativas innovadoras y rompen con el formato tradicional de la pantalla cinematográfica.

Características y desarrollo de The Black Mirror Experience

The Black Mirror Experience es un proyecto de realidad virtual desarrollado en Barcelona por el estudio Univrse. La propuesta busca mostrar un futuro tecnológico que, al igual que la popular serie creada por Charlie Brooker, invita a reflexionar sobre el impacto de la tecnología en la sociedad.

El grupo audiovisual Banijay, propietario de los derechos de Black Mirror y de franquicias como MasterChef, eligió a Univrse para desarrollar esta experiencia de realidad virtual multiusuario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/781046581baf34f3094e7aa91b27c9577ac4871aw-0504811f.jpg El estudio español Univrse presenta en Cannes The Black Mirror Experience, una innovadora obra de realidad virtual multiusuario que reflexiona sobre el impacto de la tecnología en la sociedad. EFE/Nerea González (EFE/NEREA GONZÁLEZ)

La propuesta transporta al usuario a un recorrido guiado por la ficticia compañía tecnológica Phaethon, donde se le invita a crear un revolucionario asistente personalizado.

Sin embargo, la experiencia revela gradualmente un entorno distópico , descubierto por quienes utilizan gafas de realidad virtual o un supuesto " dispositivo neural " conectado al cerebro del usuario para interactuar con el sistema.

revela gradualmente un , descubierto por quienes utilizan gafas de o un supuesto " " conectado al cerebro del usuario para interactuar con el sistema. Además, el proyecto incorpora herramientas de inteligencia artificial generativa para personalizar cada experiencia según las decisiones y reacciones de cada participante.

para personalizar cada experiencia según las decisiones y reacciones de cada participante. Tras su paso por Cannes, The Black Mirror Experience viajará a Montreal, Canadá. Posteriormente estará disponible en Madrid, en el Espacio Delicias, a partir del próximo 4 de junio.