Eiza González, Keke Palmer y Demi Moore se burlan del consumismo en "I Love Boosters"

Había muchas formas de retratar la asfixia del sistema económico actual, pero 'I Love Boosters' eligió la comedia ácida para que Eiza González abandere junto a Keke Palmer y Demi Moore una sátira que expone el impacto de "una estafa piramidal" a la que la sociedad se ve inevitablemente sometida.

"Se trata de aceptar que es imposible vivir en un mundo donde no estemos consumiendo, porque ese es el mundo que se nos ha presentado", indica la actriz mexicana en una entrevista con EFE.

Dirigida por Boots Riley, la película que se estrena este viernes en la gran pantalla sitúa la trama en el competitivo universo de la moda, en el que Christie Smith (Moore), una implacable magnate de la industria, ejerce su poder mientras Corvette (Palmer) lidera una red de astutas aliadas dedicadas a saquear boutiques de alta gama.

La unión hace la fuerza

Bajo la premisa de resistencia organizada, la película funciona como un espejo que cuestiona las dinámicas que benefician a las élites económicas.

"La pregunta que impone la película es ¿qué pasaría si todos nos uniéramos? Simplemente no hemos llegado a ese punto todavía porque nos han enseñado a dividirnos porque quieren que nos dividamos. No nos quieren juntos porque juntos somos más fuertes", reflexiona González.

A esta visión sobre el sistema se suma la actriz Naomi Ackie, quien también forma parte de la hermandad de mujeres que se une para ejecutar los robos y desafiar a las corporaciones a través de su personaje Sade, la mejor amiga de Corvette.

"Vivimos en una especie de contradicción al ser consumidores, pero también sufrir bajo el consumismo. Es una extraña forma de explotación y se siente como una estafa piramidal a nivel global", manifiesta a EFE Ackie.

Estética con fuerte mensaje social

La producción sigue la línea de los trabajos previos de Riley, conocido en el séptimo arte por aplicar el surrealismo y la comedia de corte político para abordar dinámicas de clase y conflictos laborales dentro del sistema capitalista.

Esta estructura ya estuvo presente en su ópera prima 'Sorry to Bother You' ('Perdona que te moleste', 2018), un sello visual que, en esta ocasión, se apoya en llamativos colores, utilizando la indumentaria de alta costura no solo como elemento de ambientación, sino también como una herramienta narrativa para marcar las diferencias de clase.

El escenario de opulencia contrasta, de hecho, con la realidad socioeconómica del propio reparto, un factor que las intérpretes identifican como un punto de conexión genuino para encajar con las motivaciones de sus personajes.

"Creo que se sintió cercano a nuestras vidas en muchos aspectos: no conozco el trasfondo de todas, pero no creo que ninguna de nosotras provenga del dinero. Pero, aun así, estamos inmersas en una industria donde constantemente estamos viendo dinero, moda y todo este tipo de cosas", explica a EFE Palmer.

La fuerte identidad visual que presenta la cinta sirve como marco para profundizar en la desconexión individual dentro del conjunto de la sociedad.

"Eso es lo más importante porque todos somos víctimas del mundo que se ha construido, pero eso no significa necesariamente que queramos ser parte de él", insisten la actriz mexicana y Ackie.

La trama de la moda se extrapola así a otros contextos, especialmente en Estados Unidos, donde necesidades básicas como la educación, la vivienda o el bienestar social están sujetas a la monetización y el endeudamiento.

"No podemos resolverlo todo porque somos humanos y somos muchos. A veces nos centramos tanto en lo general que resulta abrumador, por eso siempre digo: empieza por ti mismo", sentencia Ackie.

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