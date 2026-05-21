Tilda Swinton defiende en Cannes la inteligencia de los humanos sobre la de la IA

Tilda Swinton defendió hoy la inteligencia de los seres humanos por encima de la IA, aseguró que el cine no desaparecerá nunca y destacó el instinto de Jim Jarmusch o la poesía de los guiones de Pedro Almodóvar.

Fueron algunas de las opiniones de la actriz británica durante un encuentro con el público del Festival de Cannes este jueves.

Swinton hizo un repaso a algunas de las películas que han marcado su carrera y también habló de futuros proyectos, como las dos películas que prepara con el tailandés Apichatpong Weerasethakul, además de recordar su primera experiencia en el cine, con 'Caravaggio' (1986), de Derek Jarman.

"Nunca he querido ser actriz, no me describo como actriz, sino como alguien que intenta ser actriz", afirmó Swinton, que cuando era joven quiso ser escritora y fue a la universidad con ese objetivo, pero entonces participó en 'Caravaggio' y todo cambió.

El filme se presentó en la Berlinale. "Estaba alucinada, mi cabeza explotó y me dije: esta es mi vida, el mundo de la cultura internacional". "Yo no haría películas sino existieran los festivales", aseguró.

Hasta le gusta la parte de "fiesta" que suponen las alfombras rojas aunque considera que el verdadero glamour está en las pantallas de cine.

Un arte que, afirmó convencida, "nunca desaparecerá". Y recordó la cantidad de películas que todos vimos y de libros que leímos durante la pandemia.

"El cine es tan elástico y robusto que permanece, resiste a todo tipo de evoluciones porque ha sido creado por los seres humanos, que evolucionan sin cesar", dijo la actriz, que consideró que no hay que fijarse en las cifras ni en las idas y venidas.

"Como una ameba, el cine sigue encontrando nuevas formas. Nunca he estado preocupada", agregó.

También habló de algunos de los directores con los que ha trabajado, como Jim Jarmusch, con el que ha hecho 'Only Lovers Left Alive' ('Solo los amantes sobreviven', 2013) o 'Broken Flowers' ('Flores rotas', 2005).

Recodó una vez que estaba en el plató, con sesenta personas, eran las 2 de la madrugada "y Jim dijo: 'tengo que reescribir esto...'". "Es un artista instintivo".

O Almodóvar, con el que ha rodado el corto 'La voz humana' (2020) y el primer largometraje en inglés del cineasta español, 'The room next Door' ('La habitación de al lado', 2024).

"Siempre he dicho que Pedro escribe con zapatos de tacón", dijo la actriz provocando las risas del auditorio. "Escribe poesía, escribe cuentos de hadas, no es alguien que hable de la naturaleza, de la vida real, trabaja a un nivel muy elevado y eso es lo que me ha entusiasmado en mi trabajo con él".

El primer filme que vio del español fue 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' (1988) y luego devoró todo el resto del trabajo. "Es un verdadero maestro, ha creado un mundo que no existiría sin él (...) en cien años su obra estará intacta", agregó.

Cada una de sus creaciones "viene de las tripas" y cuando rueda "sabe exactamente lo que quiere". "Conozco pocos realizadores que ya hayan visto el filme en su cabeza antes de rodarlo, él lo hace".

Amenaza para el cine

Otro de los temas que salió en la charla fue la tecnología y la inteligencia artificial (IA) como amenaza para el cine.

Pero para ella, simplemente "hay que probar que podemos ser mejores que la IA y eso no es difícil. Solo tenemos que proponérnoslo".

Y cerró su encuentro con el público recomendado a quienes se quieran dedicar al cine que tienen que ser como niños porque "la curiosidad es más importante que el talento".

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