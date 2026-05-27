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Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day

"Spider-Man: Brand New Day" se estrenará solo en cines el 29 de julio

El film, que inicialmente se iba a estrenar el 31 de julio, se adelanta

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    Spider-Man: Brand New Day se estrenará solo en cines el 29 de julio
    Tom Holland vuelve a dar vida a Spider-Man en "Spider-Man: Brand New Day". (FUENTE EXTERNA)

    El filme Spider Man: Brand New Day se estrenará en cines el próximo 29 de julio con un reparto encabezado por Tom Holland y Zendaya, cuatro años después de la última entrega.

    El film, que inicialmente se iba a estrenar el 31 de julio, se adelanta. La película aborda una "etapa completamente nueva para Peter Parker y Spider-Man", según señala su distribuidora en una nota.

    En esta nueva película, Peter Parker es un adulto que vive completamente solo y tendrá que enfrentarse a una nueva serie de crímenes en la ciudad, según relata la sinopsis de sus distribuidora.

    Sobre la película

    Spider Man: Brand New Day, basada en el cómic de Marvel, está dirigido por Destin Daniel Cretton y cuenta con guión de Chris McKenna y Erik Sommers.

    • El reparto está integrado por Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo, entre otros.
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