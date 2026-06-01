Anna Kendrick dirigirá la adaptación a la gran pantalla de "Seven Husbands of Evelyn Hugo"

Netflix apuesta por Anna Kendrick para llevar al cine The Seven Husbands of Evelyn Hugo. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz estadounidense Anna Kendrick dirigirá la adaptación cinematográfica de la novela superventas 'Seven Husbands of Evelyn Hugo' ('Los siete maridos de Evelyn Hugo') que producirá el gigante del entretenimiento Netflix, según informó este lunes Deadline.

El proyecto cae en manos de la actriz después de que Maggie Betts y Leslye Headland, vinculadas previamente a la película, lo rechazaran por motivos desconocidos.

Este largometraje marcará el segundo trabajo de Kendrick detrás de cámaras, tras su aplaudido debut en 2023 con el suspense 'Woman of the Hour' ('El Asesino del Juego de Citas'), también distribuido por Netflix.

Nuevo guion

El guion estará a cargo de Liz Tigelaar ('Little Fires Everywhere'), mientras que la autora de la novela de 2017, Taylor Jenkins Reid, participará activamente como productora ejecutiva para garantizar la fidelidad de la adaptación.

La plataforma de contenidos en línea adquirió en 2022 los derechos de la novela para llevarlo a la gran pantalla. Sin embargo, ha tenido dificultades para despegar, ya que todavía no cuenta con un reparto ni una fecha de estreno fijada.

La trama sigue a Evelyn Hugo, una legendaria estrella del Hollywood de la era dorada que, a sus 79 años, decide romper el silencio de décadas y elegir a una periodista desconocida para relatar la verdad sobre su escandalosa vida y la historia detrás de sus siete matrimonios.