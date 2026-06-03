El Festival de Tribecacelebra este año su 25 aniversario con una programación que reafirma su posición como una de las principales vitrinas cinematográficas de Estados Unidos. La edición de 2026 reúne más de 118 películas y 86 cortometrajes procedentes de 44 países, con una notable presencia de producciones españolas y latinoamericanas.

Fundado en 2002 por el actor Robert De Niro y la productora Jane Rosenthal, el certamen nació con el propósito de contribuir a la recuperación del Bajo Manhattan tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Lo que comenzó como una iniciativa para revitalizar una comunidad golpeada por la tragedia se ha convertido en uno de los eventos culturales más influyentes de Nueva York.

"Me enorgullece que haya durado tanto tiempo y que la gente realmente quiera formar parte de ello", afirmó recientemente De Niro al diario The New York Times al referirse a la evolución del festival.

Presencia hispana en la gran pantalla

La programación de este año destaca por la fuerte presencia de producciones en español y de realizadores latinoamericanos.

Entre los títulos más esperados figura Dante, dirigida por Hugo Ruiz y protagonizada por el actor argentino Chino Darín. La película cuenta la historia de un paramédico que termina involucrado involuntariamente en una guerra entre organizaciones criminales.

La actriz española Ester Expósito participará en la presentación de la cinta durante una de las actividades más destacadas de la alfombra roja.

Otro de los estrenos llamativos será el documental Cuando nadie me ve, centrado en la trayectoria artística del cantante español Alejandro Sanz. Aunque el artista no asistirá a la proyección, sí estarán presentes el director Álvaro Ron y el productor Sergi Reitg.

España también estará representada por el cortometraje animado Under the Lake, de Juan Carlos Mostaza, una historia ambientada en un universo poblado por figuras de alambre.

Latinoamérica también tiene voz

La programación incluye además varias producciones latinoamericanas que exploran temas de identidad, memoria y relaciones familiares.

Entre ellas destaca la película puertorriqueña Summer of Three, dirigida por Carlitos Ruiz-Ruiz, que narra el regreso de un adolescente a Puerto Rico tras la muerte de su abuelo.

También figura Sad Girlz, ópera prima de la realizadora mexicana Fernanda Tovar, así como Summer War, de la directora chilena Alicia Scherson, ambientada durante los últimos años de la dictadura de Augusto Pinochet.

Grandes nombres del cine y la música

La edición de este año reúne además a reconocidas figuras internacionales.

El actor brasileño Wagner Moura participa con The Last Day, una producción inspirada en la novela La señora Dalloway, de Virginia Woolf.

Por su parte, Al Pacino protagoniza Killing Castro, una ficción que imagina una visita del fallecido líder cubano Fidel Castro al barrio neoyorquino de Harlem.

La cantante Alicia Keys también forma parte de la programación con el documental Girl From Hell's Kitchen, centrado en aspectos de su vida y carrera artística.

La inteligencia artificial llega al festival

Uno de los temas que más debate ha generado en esta edición es el estreno de "Dreams of Violets", una película realizada íntegramente con inteligencia artificial.

La producción, dirigida por los hermanos Ash y Pooya Kosha, aborda la resistencia civil iraní y será presentada el próximo 10 de junio.

Su inclusión en la programación ha reavivado la discusión sobre el papel de la inteligencia artificial en la creación audiovisual y los límites entre la tecnología y la expresión artística.