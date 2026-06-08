El actor mexicano Alfonso Herrera dará voz a El gato con sombrero en Latinoamérica

El actor mexicano Alfonso Herrera encabezará el doblaje en español de la nueva película animada de Warner Bros. ( EFE )

El actor mexicano Alfonso Herrera encabezará el doblaje en español para Latinoamérica de "El gato con sombrero", la nueva producción de Warner Bros. Pictures Animation que tendrá su estreno en México el próximo 5 de noviembre, según un comunicado compartido por el equipo de representación del mexicano.

En esta nueva adaptación animada el personaje creado por el caricaturista estadounidense Theodor Seuss Geisel, mejor conocido como Dr. Seuss, ayudará a los hermanos, Gabby y Sebastián, a adaptarse a una nueva ciudad, lo que será una de las misiones más importantes del protagonista dentro del Instituto para la Institución de la Imaginación y la Inspiración.

“Algunos personajes los interpretas, pero otros te sacan a jugar. ‘El gato con sombrero’ es de esos que desatan la imaginación. Estoy encantado de colaborar con Warner Bros. México para traerle a nuevas generaciones un personaje que nos recuerda la alegría de la niñez”, afirmó Herrera sobre esta figura originada en la década de 1950 y que se popularizó en la pantalla grande con la adaptación que protagonizó Mike Myers en 2003.

Personajes

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/87d8cdbe-9046-4a6e-b6b1-87364a3638de-48e613d8.jpg La producción resalta al personaje originado en la década de 1950.

De acuerdo con el comunicado, la producción, dirigida por Alessandro Carloni y Erica Rivinoja, será además la primera película animada de larga duración producida por Warner Bros. Pictures Animation, que también anunció en sus redes sociales que será el actor español Fernando Guallar, quien realice el doblaje de Waffles, el personaje acuático de este universo.

En las últimas dos décadas, Herrera (Ciudad de México, 1983) ha figurado en papeles clave para el doblaje en el cine, la televisión y plataformas streaming.

Así lo hizo cuando fue la voz de Ted Wiggins en ‘El Lórax: en busca de la trúfula perdida (2012)’; la garza gris en ‘El niño y la garza’ (2023), la más reciente película animada del mítico director japónes Hayao Miyazaki, y Fox McCloud en ‘Super Mario Galaxy’(2026).

En su versión en inglés, ‘El gato con sombrero’ tendrá la voz del comediante estadounidense Bill Hader y será Xochitl Gomez, de ascendencia mexicana y conocida por su participación en el universo de Marvel, la que dé vida a Gabby.