Madonna sacude el Festival Tribeca con un cortometraje repleto de estrellas

Madonna reúne a grandes figuras para presentar su regreso musical ( ARCHIVO )

Entre celebridades y reivindicando la pista de baile como un espacio de libertad, Madonna presentó este lunes 'Confessions II: The Film', un cortometraje de 13 minutos que anticipa parte del repertorio de su próximo álbum.

"Aquí afuera, en la pista de baile, me siento tan libre", dice Madonna al inicio del video que hoy llegó a la plataforma de YouTube tras haber tenido su 'premier' en el Festival de Tribeca en Nueva York, el viernes.

El proyecto dirigido por el dueto de directores conocidos como TORSO, formado por David Toro y Solomon Chase, surgió de las ganas de la cantante de elevar artísticamente el trabajo visual de su esperado álbum 'Confessions II'.

"Un video sonaba barato", dijo la Reina del Pop durante el estreno, según información de Billboard.

Un vistazo a Confessions II

La película se centra en los primeros seis temas del que se convertirá en su decimoquinto álbum de estudio que será lanzado el próximo 3 de julio. La producción cuenta con colaboraciones con Sabrina Carpenter y Feid, dos de los artistas que acompañan a la cantante en esta fantasía visual y sensual capturada por TORSO.

El cortometraje ha dado de que hablar principalmente por la aparición de diversas celebridades de alto rango como el actor Benedict Cumberbatch ('Doctor Strange') o la modelo Kate Moss, quienes aparecen bailando en el baño de un club nocturno.

En ese espacio también conviven Gwendoline Christie ('Game of Thrones'), Richard E. Grant ('Gosford Park'), Odessa A´zion ('Marty Supreme'), Archie Madekwe ('Gran Turismo') y la cantante venezolana Arca, quien también colaboró como productora en el tema 'I Feel So Free', entre otros.

Celebridades y cameos

Julia Garner , actriz confirmada para interpretar a Madonna en la próxima película biográfica, aparece entre los invitados especiales con un cameo en una escena del club, donde luce uno de los característicos sujetadores de copa en punta asociados a la artista en los años 80, lo que refuerza su parecido con la cantante.

, actriz confirmada para interpretar a en la próxima película biográfica, aparece entre los invitados especiales con un cameo en una escena del club, donde luce uno de los característicos sujetadores de copa en punta asociados a la artista en los años 80, lo que refuerza su parecido con la cantante. El cortometraje cierra con un: "Corte perras", dicho por Lourdes Leon , la hija de la cantante neoyorquina, quien sostiene una de las cámaras que graban escenas sensuales de mujeres en un apartamento.

, la hija de la cantante neoyorquina, quien sostiene una de las cámaras que graban escenas sensuales de mujeres en un apartamento. El festival de cine había descrito el filme como "una ambiciosa obra visual de más de 10 minutos, construida en torno a las primeras seis canciones del próximo álbum de Madonna , incluyendo ' I Feel So Free ' y 'Bring Your Love', con Sabrina Carpenter ".

, incluyendo ' ' y 'Bring Your Love', con ". La semana pasada Madonna sorprendió a sus seguidores con un concierto en Times Square para presentar el álbum que sirve de secuela de 'Confessions on a Dance Floor' (2005).

sorprendió a sus seguidores con un concierto en para presentar el álbum que sirve de secuela de 'Confessions on a Dance Floor' (2005). Mientras que, en abril, la autora de 'Like a Prayer' apareció en el Festival de Coachella como estrella invitada del espectáculo de Carpenter, quien era una de las cabezas de cartel de esta edición.