El festival Karlovy Vary honra a Maggie Gyllenhaal y Jesse Eisenberg

Maggie Gyllenhaal será reconocida con el Premio del Presidente del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary por su destacada trayectoria como actriz, guionista y directora. ( AFP )

Los cineastas estadounidenses Maggie Gyllenhaal y Jesse Eisenberg recibirán este año el Premio del Presidente del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, un reconocimiento que destaca su sensibilidad artística, su talento y su contribución al cine contemporáneo.

El anuncio fue realizado por Karel Och, director artístico del prestigioso certamen checo, quien resaltó la capacidad de ambos creadores para conectar distintas tradiciones cinematográficas y desarrollar una visión original dentro de la industria audiovisual.

Reconocimiento a dos referentes del cine actual

La entrega del galardón tendrá lugar el próximo 3 de julio durante la ceremonia inaugural de la 60.ª edición del festival, considerado uno de los eventos cinematográficos más importantes de Europa.

Los organizadores destacaron que tanto Gyllenhaal como Eisenberg han logrado consolidarse como actores, guionistas y directores, desarrollando obras que reflejan las tendencias contemporáneas del cine y ofrecen experiencias significativas para el público.

Según el festival, sus carreras representan una combinación de influencias europeas y estadounidenses que enriquecen el panorama cinematográfico internacional.

Maggie Gyllenhaal, una carrera marcada por la versatilidad

Maggie Gyllenhaal inició su carrera como actriz en 1992 y alcanzó reconocimiento internacional con su participación en Secretary.

Posteriormente intervino en producciones como Donnie Darko, Mona Lisa Smile, The Dark Knight y Nanny McPhee Returns, consolidándose como una de las intérpretes más respetadas de su generación.

La actriz fue nominada al Óscar por Crazy Heart y obtuvo un Globo de Oro por su trabajo en la miniserie The Honourable Woman.

Su debut como directora llegó con The Lost Daughter, adaptación de la novela de Elena Ferrante que obtuvo tres nominaciones a los Premios Óscar y recibió elogios de la crítica internacional.

Durante el festival presentará The Bride, una nueva versión inspirada en el universo de Frankenstein, protagonizada por Jessie Buckley, Christian Bale, Annette Bening y Penélope Cruz.

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Jesse Eisenberg fortalece su faceta detrás de cámaras

Jesse Eisenberg debutó en el cine con Roger Dodger, producción que impulsó su carrera en Hollywood.

Su salto definitivo a la fama llegó en 2010 con The Social Network, donde interpretó al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, actuación que le valió nominaciones al Óscar, Globo de Oro y BAFTA.

También ha participado en películas como To Rome with Love, Now You See Me y The Double, filme que será proyectado durante el festival como parte del homenaje a su trayectoria.

En los últimos años ha fortalecido su trabajo como director y guionista. Debutó detrás de cámaras con When You Finish Saving The World y obtuvo amplio reconocimiento con A Real Pain.

Esta última producción recibió nominaciones al Óscar y al Globo de Oro en la categoría de mejor guion, además de conquistar un BAFTA, un Independent Spirit Award y el Óscar al mejor actor de reparto para Kieran Culkin.

En otoño presentará The Debut, una película protagonizada por Julianne Moore y Paul Giamatti.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/jesse-eisenberg-9923997a.jpg Jesse Eisenberg recibirá el Premio del Presidente del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary en reconocimiento a su destacada trayectoria como actor, guionista, director y productor. (EFE)

Karlovy Vary celebra seis décadas de historia

La 60.ª edición del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary se celebrará del 3 al 11 de julio en la ciudad balneario ubicada en el oeste de Bohemia.

El certamen posee la categoría A, la máxima distinción dentro de los festivales cinematográficos internacionales, y cada año reúne a algunas de las figuras más influyentes de la industria.

Con este reconocimiento, Karlovy Vary destaca el impacto de Maggie Gyllenhaal y Jesse Eisenberg en el cine contemporáneo y su capacidad para seguir ampliando los límites creativos de la gran pantalla.