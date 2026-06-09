Fallece a los 86 años el cineasta brasileño Orlando Senna
El autor dedicó más de cinco décadas al cine, la televisión y la gestión cultural
El cineasta brasileño Orlando Senna, estrechamente vinculado al Cinema Novo y un destacado nombre de la cultura de su país, murió a los 86 años, informó el martes el Ministerio de Cultura de Brasil.
Senna dedicó su trayectoria a "la defensa de la cultura como instrumento de transformación social", señaló el ministerio en un comunicado en Instagram, al expresar solidaridad a quienes fueron inspirados por "su obra, su generosidad y su dedicación a la cultura brasileña".
Nacido el 25 de abril de 1940 en Lençóis, en el estado de Bahia (noreste), dedicó más de cinco décadas al cine, la televisión y la gestión cultural.
El ministerio no precisó la causa ni las circunstancias del fallecimiento.
Director, guionista, escritor, periodista, dramaturgo y gestor cultural, su obra más emblemática fue "Iracema - Uma Transa Amazônica" (1975), codirigida con Jorge Bodanzky, un clásico de la cinematografía brasileña que aborda los impactos sociales de la ocupación de la Amazonia durante la dictadura militar.
- También escribió los guiones de "O Rei da Noite" y "Ópera do Malandro".
Entre 1991 y 1994 dirigió la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV), en Cuba, fundada por Gabriel García Márquez y Fernando Birri, y referente en la formación de generaciones de cineastas latinoamericanos.
En la década de 2000 ocupó la Secretaría Nacional del Audiovisual, desde donde impulsó políticas culturales de alcance nacional y regional. Fue uno de los artífices de la creación de la televisora pública TV Brasil.
A finales de abril, Senna había participado en una retrospectiva en su honor realizada en la Caixa Cultural de Rio de Janeiro.