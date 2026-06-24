La película "Fight Back" aborda el empoderamiento femenino y las artes marciales

La española campeona olímpica de kárate Sandra Sánchez posa este jueves, en San Juan (Puerto Rico). Sánchez impartirá un seminario de artes marciales para dejar "una semilla" que instruya a los karatekas a "construir desde la base hasta la élite". ( EFE/ ESTHER ALAEJOS )

La película puertorriqueña Fight Back, que llegará a la gran pantalla en noviembre y está protagonizada por Ana Isabelle y Jason Calderón, destaca el poder femenino desde la resiliencia, el amor y las artes marciales, con la participación estelar de la karateka española Sandra Sánchez.

Empoderamiento femenino

"Uno de los mensajes principales de Fight Back es empoderar a la mujer a seguir sus sueños, a tener autonomía, a creer en sí misma, a luchar contra el maltrato emocional, físico", describe a EFE Ana Isabelle, que debuta en este filme como productora junto a Lizaida Rivera.

El largometraje, rodado en Miami y Puerto Rico, está dirigido por Bruno Irizarry y realza la fuerza femenina en un archipiélago que cuenta con una de las mayores tasas per cápita de asesinatos de mujeres de América Latina, con 54 feminicidios directos en 2025 y 28 en la primera mitad de este año, según el último informe del Observatorio de Equidad de Género.

"No es fomentar violencia, al contrario; es fomentar respeto, autonomía, autocontrol, pero también ese liderazgo de que no tenemos que aceptar menos, de que no tenemos que aceptar que se nos trate pobre por X o Y razón, de que los hombres no son más que nosotras", explica Ana Isabelle.

La cantante y actriz puertorriqueña encarna en el filme a Patricia, una atleta olímpica retirada y madre de una niña con una enfermedad incurable que decide regresar al kárate.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/188e6c345c306f33644bee0615d4d471359ae125w-809bd96c.jpg La española campeona olímpica de kárate Sandra Sánchez posa junto a su entrenador y esposo, Jesús del Moral, este jueves en San Juan (Puerto Rico). Sánchez y del Moral impartirán un seminario de artes marciales para dejar una semilla que instruya a los karatekas a construir desde la base hasta la élite. (EFE)

Participación de Sandra Sánchez

La ganadora de la primera edición del programa ¡Viva el sueño!', un formato estadounidense creado por Univisión en el año 2009, e intérprete de Rosalía en West Side Story, de Steven Spielberg, confiesa que logró un sueño al trabajar con Sánchez, considerada la mejor karateka de todos los tiempos.

Del oro en las Olimpiadas al cine

Ana Isabelle se puso en contacto con la campeona olímpica para ofrecerle ser la villana de Fight Back y Sánchez, en un principio, pensó que era una broma porque este año también debuta en el cine con 'Karateka', una película producida por Netflix España y A3 Media que está inspirada en su vida y su trayectoria.

"De repente verme en dos proyectos, pues te parece increíble, te preguntas cómo te está sucediendo todo esto, pero al mismo tiempo con la ilusión de que, no sé, si los sueños llegan de esta manera, pues a hacerlos realidad, ¿no?", comenta a EFE Sánchez, quien participó este mes en un seminario de artes marciales en Puerto Rico junto a su marido y entrenador, Jesús del Moral.

Sánchez confiesa que es "muy consciente" del machismo que hay en el mundo y de cómo "las artes marciales de alguna manera pueden ayudar a las mujeres", tras anticipar que en la película sobre su vida se revela que ella sufrió "una agresión" y gracias al kárate pudo salir de ahí "sin que pasara nada más grave".

Producción y banda sonora

"Entonces, soy muy consciente de cómo el kárate me ha ayudado a mí a no quedarme bloqueada, a no quedarme en shock", menciona Sánchez, oriunda de Talavera de la Reina, que espera que su aparición en Fight Back inspire a más mujeres "a practicar artes marciales, a encontrar motivación, a encontrar seguridad".

Primera película boricua con banda sonora en 20 años

Además de actuar e iniciarse en la producción cinematográfica, Ana Isabelle compuso la banda sonora de 'Fight Back' y una de las canciones es 'Pa'Lante Voy', junto a Álex Zurdo.

"Hace más de 20 años que en Puerto Rico no se hace una película que tenga un 'soundtrack', así que ha sido también como juntar todas mis pasiones en un gran proyecto", admite la polifacética artista.

Las películas puertorriqueñas cada vez tienen mayor presencia en festivales internacionales de cine y un agente ya está manos a la obra para lograr posicionar también a Fight Back en certámenes cinematográficos.

cada vez tienen mayor presencia en de cine y un agente ya está manos a la obra para lograr posicionar también a en certámenes cinematográficos. Ana Isabelle adelanta que pretenden crear secuelas de este largometraje y conseguir presupuesto para poder grabar en Japón o convertir a Puerto Rico en "centro del kárate", contando con las más de 20 academias especializadas en artes marciales que colaboraron en el proyecto.