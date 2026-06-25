Actores de voz rechazan uso de IA en contratos de Peppa Pig

Fotograma cedido por Amazon que muestra a Peppa Pig, durante una escena de un capítulo de la serie de animación infantil 'Peppa Pig'. Los nuevos términos contractuales que piden a los actores de voz infantiles de 'Peppa Pig' ceder sus voces a la inteligencia artificial (IA) han generado polémica e indignación en la industria. ( EFE/ AMAZON )

Los nuevos términos contractuales que piden a los actores de voz infantiles de 'Peppa Pig' ceder sus voces a la inteligencia artificial (IA) han generado polémica e indignación en la industria.

En respuesta a las nuevas cláusulas de Hasbro, que adquirió la marca en EE.UU. en 2019, más de 1.000 actores, agentes de talentos y otras personas han firmado una carta abierta organizada por la Asociación de Agentes de Jóvenes Artistas (AYPA) condenando estos actos y exigiendo prácticas responsables a la industria.

"Recientemente, un importante estudio, propietario de la propiedad intelectual de una franquicia infantil internacional y productor de una longeva serie de televisión animada, ofreció contratos a actores de doblaje infantiles exigiendo su consentimiento para el uso de IA, lo que les permitiría utilizar la voz del niño en todos los productos comerciales de la franquicia", dice la carta.

"Ante su negativa a eliminar esta cláusula, con una actitud inflexible, hemos escrito esta carta para dejar claro que no lo aceptaremos y para llamar la atención del sector sobre este asunto", añade.

Si bien la misiva no menciona explícitamente a 'Peppa Pig', fuentes de la industria confirmaron al medio especializado Deadline que se refiere a la popular serie.

El escrito tampoco especifica a detalle la clausula en cuestión, pero de acuerdo con el mismo medio, esta podría otorgarle a Hasbro el poder de clonar la voz de un niño para después usar un audio generado por IA en los materiales comerciales de 'Peppa Pig'.

"Cualquier acuerdo que involucre la voz de un niño debe estar completamente exento del uso de IA (...) Su voz no debe convertirse en un activo comercial permanente antes de que tenga la capacidad legal y personal para decidir por sí mismo", añade el escrito.

"Rechazamos todos los contratos que exigen a los niños artistas ceder sus derechos de voz de forma indefinida y sin límites", finaliza.

Ante la polémica, la empresa aseguró al medio que estaba comprometida con la protección de los niños actores y que buscaba transparencia y responsabilidad a la hora de abordar los debates de IA.