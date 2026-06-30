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Daveigh Chase
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Forense de Los Ángeles concluye que Daveigh Chase murió por complicaciones relacionadas con el SIDA

El informe oficial señala que el consumo crónico de múltiples sustancias contribuyó al deterioro de la salud de la actriz de 35 años

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    Forense de Los Ángeles concluye que Daveigh Chase murió por complicaciones relacionadas con el SIDA
    Las autoridades determinaron que Daveigh Chase falleció por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), con el consumo crónico de sustancias. (FUENTE EXTERNA)

    El forense de Los Ángeles determinó que la causa de muerte de la actriz Daveigh Chase, conocida por su papel en la película 'The Ring', fue el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

    La actriz estadounidense falleció a los 35 años el pasado 17 de junio. De acuerdo con el informe, el consumo crónico de múltiples sustancias fue identificado como un factor contribuyente significativo.

    Anteriormente, Roy Hernandez, novio de la actriz, dijo al medio de celebridades TMZ que la actriz había fallecido a causa de una meningitis y una infección en la sangre.

    El padre de Chase declaró a The New York Times, que la intérprete había tenido problemas de abuso de sustancias desde muy temprana edad.

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    Nacida el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Chase comenzó su carrera como actriz de comerciales y teatro a los siete años y un año más tarde debutó en televisión participando en series como 'Sabrina The Teenage Witch' o 'Charmed'.

    Algunos de sus trabajos más recordados son su interpretación de Samantha Darko en 'Donnie Darko', protagonizada por Jake Gyllenhaal, su interpretación de Lilo, en la película y series derivadas de 'Lilo & Stitch' y como la tétrica niña de pelo lacio y mojado Samara Morgan en 'The Ring', junto a Naomi Watts.

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