Guillermo del Toro se une a la Junta Directiva del Museo de la Academia de Hollywood

El director mexicano de cine Guillermo del Toro. ( FUENTE EXTERNA )

El director mexicano de cine Guillermo del Toro, el productor de Broadway John Gore y la productora de cine Gale Anne Hurd fueron elegidos por el Museo de la Academia de Hollywood como parte de su Junta Directiva, anunció este martes la institución en un comunicado.

"Sus diversas perspectivas ayudarán a seguir expandiendo el impacto del museo en todo el mundo", expresó Amy Homma, directora y presidenta del museo en un comunicado.

Los mandatos de los tres nuevos miembros entrarán en vigor el 1 de julio.

De acuerdo con el escrito, la junta asegura que el museo pueda mantenerse a largo plazo de forma estable, tanto financiera como organizativamente, y garantiza su transparencia ante el público.

Del Toro, quien cuenta con tres premios Óscar, ha aumentado su participación en la Academia este año. A mediados de junio la institución más reputada del cine anunció que el mexicano fue elegido por primera vez como miembro de la Junta de Gobernadores, en la rama de directores.

Gore es un galardonado productor y empresario del entretenimiento cuyo trabajo abarca teatro, cine y televisión. Ha recibido el mayor número de premios Tony de la historia (27), así como dos premios Emmy, y junto a su productora ha presentado éxitos teatrales como 'Wicked' o 'Hamilton'.

Por su parte Hurd, ha producido las películas nominadas y ganadoras del premio de la Academia Aliens (1986), The Abyss (1989), Armageddon (1998), entre otros.

En televisión, Hurd es productora ejecutiva de la exitosa serie 'The Walking Dead' y su universo expandido.

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Actualmente el museo tiene activas exposiciones como "Marilyn Monroe: Hollywood Icon", "Jaws: The Exhibition" o "Studio Ghibli's PONYO", entre otras.

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