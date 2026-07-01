El actor Danny Glover habla sobre el alzheimer que padece: "La vida sigue"

Danny Glover padece alzheimer, a quien vemos en una imagen de archivo, en la alfombra de los Óscar. ( EP )

El actor estadounidense Danny Glover ha hecho público el alzheimer que padece y ha compartido algunos detalles sobre la enfermedad y su manera de afrontarla en una entrevista concedida a la revista People en la que lanza un mensaje de optimismo a quienes sufren esta dolencia.

"Todavía tengo a mi hija, tengo amigos. Solo quiero decir que la vida sigue", aseguró Glover.

El actor, que cumplirá 80 años el próximo 22 de julio, respondió a las preguntas de la revista "alternando a menudo pensamientos inconclusos y digresiones personales poéticas", según la propia publicación y confirmando lo que su hija Clarisa asegura "creo que a veces está consciente y otras no".

Glover hizo público este martes que padecía la enfermedad en "The Today Show", de la cadena NBC, con el objetivo, según explicó, de visibilizar el alzheimer y también de transmitir que sigue adelante pese al diagnóstico.

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Tras saltar a la fama por "El color púrpura", Glover consolidó su popularidad en "Arma letal" junto a Mel Gibson.

El propio actor asegura que trabajar con Gibson "fue genial" y también dedicó palabras en la entrevista a Oprah Winfrey.

Aseguró que con sus películas, había tenido "la oportunidad de hablar sobre cómo veo el mundo y qué papel he desempeñado en él. Empecé a actuar porque era ciudadano. La actuación fue lo que me dio voz".

Activismo

El activismo ha formado parte de la trayectoria de Glover, llegó a recibir el Premio Humanitario Jean Hersholt, y en la entrevista en People relata algunas de sus vivencias.

"Recuerdo cuando Nelson Mandela salió de prisión y estábamos caminando", explica sobre el presidente sudafricano antiapartheid, a quien apoyó e interpretó en una película para televisión de 1987, "[la esposa de Mandela] Winnie se acercó y Mandela dijo: Winnie, ahí está tu otro marido. Fue gracioso".