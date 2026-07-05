Sylvester Stallone, la leyenda del Hollywood de acción, cumple 80 años

Puede presumir de ser uno de los pocos creadores de tres exitosas sagas cinematográficas, 'Rocky', 'Rambo' y 'Los mercenarios', en las que, según él, ha querido mostrar a personas normales que realizan algo heroico.

Amigo del presidente estadounidense, Donald Trump, al que considera un "segundo George Washington", llega a las ocho décadas con secuelas físicas por sus escenas de riesgo y múltiples operaciones, también de estética.

Parálisis en el rostro al nacer

El 6 de julio de 1946 nacía en Nueva York Michael Sylvester Gardenzio Stallone, un bebé al que las complicaciones en el parto y un mal uso de los fórceps le seccionarían accidentalmente un nervio, paralizando la parte inferior izquierda de su rostro.

Esa circunstancia, que le hizo sufrir burlas y acoso escolar, se convertiría, sin embargo, en una personal forma de hablar y sonreír que triunfaría en la gran pantalla.

Sus padres -un inmigrante italiano (Frank), peluquero de profesión, y una bailarina, trapecista de circo y astróloga (Jackie)- y sus continuas peleas le llevaron a tener que pasar por centros de acogida a la vez que su rebeldía le llevó a ser expulsado de varios colegios.

Una vez llegó a ser votado en el colegio como el "más probable en terminar en la silla eléctrica".

"No tuve una infancia perfecta, pero también creo que no estaría aquí con una infancia perfecta", recordaría hace años a la revista GQ.

En un internado de Suiza, a mediados de los sesenta, descubrió sus habilidades para la actuación, que se unirían a su pasión por el deporte.

A su regreso a Estados Unidos estudió interpretación en la Universidad de Miami, entre 1967 y 1969, interviniendo en producciones teatrales, aunque no sería hasta 1998 cuando el centro le otorgaría el título de licenciado en Bellas Artes, reconociendo su trayectoria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/sylvester-3-a4d1d7f0.jpeg

De dormir en una terminal de autobuses a los Óscar

La primera película de Stallone sería 'The Party at Kitty and Stud's' (1970), una cinta erótica que aceptó por dinero, ya que en esa época llegó a tener que dormir en una terminal de autobuses de Nueva York.

Tuvo que trabajar de acomodador de teatro o de limpiador en un zoológico mientras le llegaban papeles menores o la negativa a ser extra en 'El padrino'.

Pero en 1976 su historia cambia gracias a 'Rocky'. Se cuenta que escribió el guion en tan solo tres días tras ver una pelea entre Muhammad Ali y Chuck Wepner. Seguro de su éxito, el actor exigiría protagonizarla a la hora de vender la historia, que sería producida por Chartoff-Winkler Productions y grabada en Filadelfia.

La película sobre el boxeador de gran corazón Rocky Balboa, dirigida por John G. Avildsen, obtuvo diez nominaciones a los Óscar (Stallone fue candidato al de mejor actor y guion original), ganando el de mejor película, dirección y montaje.

¿Quién no ha querido imitar su subida corriendo unas escaleras? La escena se grabó en el Museo de Arte de Filadelfia, y su escalinata se conocería desde entonces como 'Rocky steps'.

`Los escalones' también es precisamente el nombre de su biografía, publicada en 2025. Hasta nueve películas se han dedicado hasta el momento a la historia Rocky.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/sylvester-2-5612a870.jpeg

Obsesión por los músculos

El actor ha demostrado lo que es un físico musculoso desde que se preparara para Rocky en los años setenta.

Lo ha continuado desde los ochenta y noventa con otros papeles con un físico arrollador, desde el veterano de la guerra de Vietnam John Rambo hasta los policías Cobretti en 'Cobra' y Spartan en 'Demolition Man', además del líder Ross en 'Los mercenarios'.

Disciplina, infinitas horas de gimnasio y tratamientos de hormonas de crecimiento no le han faltado al actor, que en ocasiones ha tenido problemas en los aeropuertos por la presencia de los esteroides prohibidos en su equipaje.

A pesar de la edad, el actor sigue entrenando cada día para mantener sus bíceps en el gimnasio de su casa y, como confesaba hace meses en Instagram: "cada año se vuelve más y más difícil, pero es por eso que tienes que esforzarte más y más. Sangre, sudor y lágrimas".

Católico y padre de cinco hijos

Más allá del cine, Stallone es aficionado a la pintura y ha expuesto sus obras, por ejemplo, en el Museo Ruso de San Petersburgo.

Además, como empresario ha emprendido algunos negocios, como cuando formó la ya desaparecida cadena de restaurantes Planet Hollywood, incluido Madrid, junto a Bruce Willis y Schwarzenegger, y es coleccionista de relojes, subastando algunos de ellos.

Amigo de Trump, el presidente le nombró en 2025, junto a Mel Gibson y Jon Voight, "Embajador especial en Hollywood" y le otorgó un Premio del Centro Kennedy de las Artes Escénicas.

Católico, fue recibido en audiencia privada en el Vaticano por el papa Francisco en 2023, acompañado de su mujer, Jennifer, y sus hijas Sophia, Sistine y Scarlet. Con ellas cuatro tampoco ha dudado en protagonizar una docuserie, 'The family Stallone'.

El actor se había casado dos veces más, con Sasha Czack (madre de sus hijos Sage, fallecido a los 36 años, y Seargeoh, autista); y Brigitte Nielsen.

(Texto: Pilar Rodríguez Veiga)